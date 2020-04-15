اشتراك مجاني عام كامل من "Watch it" للعاملين في مستشفيات العزل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

أعلن المهندس حسام صالح، المتحدث الرسمي باسم الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أن مجلس إدارة الشركة برئاسة تامر مرسي، قرر تقديم اشتراك مجاني فى منصة "Watch it"، عام كامل للعاملين في مستشفيات العزل.

يأتي قرار الشركة تقديرا لدور جيش مصر الأبيض، من العاملين في القطاع الطبي، وللجهد المبذول في الحفاظ على حياة المواطنين، ومواجهة فيروس كورونا، حسب تصريحات المتحدث.

وأضاف المتحدث الرسمي: "سيتم التنسيق مع وزارة الصحة في هذا الصدد".

ينضم هذا التقدير لأطقم مستشفيات العزل إلى قوافل المتحدة التي تجوب محافظات مصر يوميا لتشارك المواطنين تقديرهم لجيش مصر الأبيض بكل أفراده في مواجهة محنة فيروس كورونا المستجد.