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تراند اليوم : بشرى لعشاق " قيامة عثمان".. فريق العمل يعود مجددا لاستكمال التصوير

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عثمان
عاد مجددا فريق العمل للمسلسل التركي " المؤسس عثمان"،  لموقع العمل لأجل استكمال التصوير بعد تردد أنباء عن تأجيل المسلسل حتى إشعار آخر، بسبب انتشار المستجد.
وأضاف حساب المؤسس عثمان على تويتر، وهو حساب معني بمتابعة ما يتعلق بالمسلسل أن هذا الأسبوع لا يوجد حلقة جديدة، منوها أن طاقم العمل عاد اليوم لاستكمال التصوير".
وكان حساب المؤسس عثمان عقد اشار في تدوينات سابقة إلى أنه بخصوص الاستفسارات عن موعد الحلقة 18 , الحلقة غير جاهزة ولا يوجد تاريخ محدد أو معلن والتصوير متوقف بسبب فييروس كورونا حتى إشعار آخر".
كما أوضح أيضا حساب قيامة المهتم بتفاصيل ما يتعلق بشأن المسلسل على مدار مواسمه الماضية أن أبرز ما ذكره الكاتب والمنتج محمد بوزداغ في بث مباشر عبر إنستغرام أن التصوير متوقف حالياً ، و سنعود في أقرب وقت.
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