فن ومشاهير

تراند اليوم : شاهد.. فنانة شهيرة تنشر صورتها بالحجاب وتحذفها بعد مباركات الجمهور

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حذفت الفنانة المصرية رجاء الجداوي صورة لها من صفحتها على موقع انستجرام كانت ترتدي فيها الحجاب من شخصيتها بمسلسل "لعبة النسيان"، وذلك بسبب مباركات لها بالحجاب من قبل متابعيها.

وقالت رجاء الجداوي: الصورة من مسلسل "لعبة النسيان" لـ دينا الشربيني والذى يعرض خلال موسم دراما رمضان 2020، قبل أن تقوم بحذف الصورة بعد تلقيها عددا كبيرا من الدعوات بالهداية.

مسلسل "لعبة النسيان" ينتمي لنوعية أعمال الدراما الاجتماعية تدور أحداثه حول امرأة  تعيش حياة الطبقة المتوسطة، وتتغير حياتها تمامًا عندما تفقد ذاكرتها وتجد نفسها في صراع بين حياتها الجديدة ومحاولة تذكر الماضي.

"لعبة النسيان" سيناريو وحوار تامر حبيب، وبطولة دينا الشربيني ويشاركها أحمد داود، إنجي المقدم، محمود قابيل، روزالين البيه، علي قاسم، رجاء الجداوي.

 

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