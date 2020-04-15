بفيديو تيك توك.. إيناس عز الدين: هنغني كمان وكمان

شاركت الفنانة إيناس عز الدين جمهورها مقطع فيديو جديد، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".
ظهرت "إيناس" في الفيديو تغني أحدث أغنيات الفنانة إليسا "هنغني كمان وكمان"، من خلال التطبيق الأشهر عالمياً "تيكتوك".
يذكر ان أخر أعمال الفنانة إيناس عز الدين، فيلم "خسسني شكراً"، وشاركها العمل كلاً من: " عبد الله مشرف، حمادة بركات، محمد أوتاكا، طارق جلال، نرمين ماهر"، والفيلم من إخراج: وائل عبد القادر، وتأليف: مصطفى عامر.
وتدور أحداث الفيلم حول أربعة أشخاص تسبب لهم السمنة مشاكل، لهم ولمن حولهم، ويفشلوا في إتباع نظام غذائي وتضطرهم الظروف للدخول في تجربة مع عالم في محاولة لحل مشاكلهم لتتغير حياتهم وحياة من حولهم، فهل تتغير للأفضل أم للأسوأ؟
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