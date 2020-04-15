انتو علية كارهة الحياة .. هكذا سخر هنيدي من الوضع الحالي

شارك النجم محمد هنيدي جمهوره بمقطع فيديو يلخص الوضع الحالي، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام". ظهر "هنيدي" برفقة الراحل علاء ولي الدين، في Advertisements مشهد كوميدي من فيلم "حلق حوش"، مستعيناً بجملته الشهير من الفيلم: " إنتو عيلة كارهة الحياة ". مشهد كوميدي من فيلم "حلق حوش"، مستعيناً بجملته الشهير من الفيلم: " إنتو عيلة كارهة الحياة ". وفي سياق أخر، قرر النجم محمد هنيدي تأجيل فيلمه السينمائي الجديد "كينج سايز" لحين انتهاء تصوير فيلم "النمس والإنس"، وعرض لهنيدى مؤخراً مسرحية "3 أيام فى الساحل"، العام الماضى فى المملكة العربية السعودية بجدة، وعرضت أيضاً المسرحية ضمن فعاليات موسم الرياض.

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