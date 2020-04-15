خالد النبوي: منصور الدهبي مش خدام حد في يوم وليلة



شارك النجم خالد النبوي، جمهوره البوستر الدعائي لفيلمه "يوم وليلة"، عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام". وعلق "النبوي" على البوستر: "مبسوط من تعليقاتكم جدا وبتابع تفاعلكم على الشخصية والفيلم .. منصور الدهبي مش خدام حد.. يوم وليلة". منصور الدهبي مش خدام حد.. يوم وليلة". Advertisements فيلم "يوم وليلة" انطلق في دور العرض يوم 6 يناير الماضى وحصد اجمال إيرادات 2 مليون و 850 ألف جنيه، وهو بطولة خالد النبوى، أحمد الفيشاوى، درة، حنان مطاوع، خالد سرحان، محمد عادل، حمزة العيلي، محمد جمعة وشادى أسعد، تأليف يحيى فكرى، وإخراج أيمن مكرم، وعرض الفيلم في أكثر من مهرجان سينمائى مثل الدار البيضاء للفيلم العربي بالمغرب، ومهرجان مالمو السينمائي. ألف جنيه، وهو بطولة خالد النبوى، أحمد الفيشاوى، درة، حنان مطاوع، خالد سرحان، محمد عادل، حمزة العيلي، محمد جمعة وشادى أسعد، تأليف يحيى فكرى، وإخراج أيمن مكرم، وعرض الفيلم في أكثر من مهرجان سينمائى مثل الدار البيضاء للفيلم العربي بالمغرب، ومهرجان مالمو السينمائي.

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