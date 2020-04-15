نشرت الفنانة الكبيرة إسعاد يونس صورة جديدة، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".
وعلقت "إسعاد" على الصورة:" في يوم عيد ميلادي اخدت منكم يا احبابي وأصحابي نفحة امل وطاقة حب أعيش عايهم اللي باقي منالعمر، ماتحرمش يا أغلى الناس، ربنا يديمكم عليا نعمة، وكتر خيركم ".
وكانت قد حرصت النجمة شريهان، على معايدة إسعاد يونس في عيد ميلادها، فدونت في هذه المناسبة بكلمات من القلبقائلة لها: " كنتي ولازلتي وستظلي أنتي أنتي وإلى الأبد صاحبة السعادة، كل سنة وأنتي طيبة، كل عام حَبيبَتي وأنتي الإنسانة الغالية الجميلة المبدعة إسعاد يونس الرائعة".
ومن المعروف أن إسعاد يونس وشريهان متزوجتان من رجل الأعمال علاء الخواجة، وأن العلاقة بينهما كانت عداء صريح ولكن تحول الأمر إلى حب عميق.
كانت هذه تفاصيل خبر في عيد ميلادها..شاهد ماذا قالت إسعاد يونس لجمهورها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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