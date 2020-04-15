المهن الموسيقية تشيد بدور الشرطة في التصدي لإرهاب الآميرية

أشادت نقابة المهن الموسيقية بدور رجال الشرطة المصرية، ودرع أمنها الداخلي في مواجهة الصعاب والتحديات التي يمر بها الوطن من إرهاب أسود لايراعي حرمات الأديان والمقدسات السماوية، ولا حتي محنة الوباء التي يمر بها الوطن.
واستنكرت النقابة، ماقام به هذا الإرهابأمس بمنطقة الأميرية بالقاهرة في محاولة يائسة وشيطانية للنيل من الأخوة الأقباط شركاء الوطن، أثناء الاحتفالات بأعيادهم بل وعلي الشعب المصري كله.
وقد تصدي لهم أبطال الشرطة المصرية- وفقًا للبيان- وتحتسبالنقابة الرائد محمد فوزي الحوفي شهيدًا عند الله، والذي راح ضحية الغدر عقب اقتحام وكر الإرهاب وتصفية عناصره عن آخرهم.
وأشاد الفنان هاني شاكر بالدور الأمني لوزارة الداخلية التي تحرس أمن وسلامة الوطن، رغم ماتبذله في هذا الوقت العصيب لما تمر به البلاد من وباء كورونا المستجد، وتحية لأبطال مصر علي كل المستويات.
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