ميرنا وليد - بيروت - أشادت الممثلة اللبنانية ​ماغي بو غصن​ بمقطع فيديو وثقته الممثلة اللبنانية ​نادين الراسي​ بعد دخولها إلى عالم تيك توك والذي بدت فيها وهي تبكي عوضا عن نشر مقاطع مضحكة.

وظهرت الراسي وهي تجيب على صوت يطرح عليها سؤال "هل أنت بخير؟"، فقالت "نعم" وهي تبكي.

وأعادت ماغي نشر مقطع الفيديو وعلقت عليه :"احلى تيك توك بشوفو. بيحكي قصة وجع. اشتقنالك ندون ، لترد نادين الراسي :"يقبرني قلبي اشتقتلك كتير وتجيبها ماغي :"وانا اشتقتلك حبيبتي".

لكن هذا الفيديو أثار فضول متابعي نادين الراسي حول ما إذا كانت بالفعل حزينة أو أنه مجرد تمثيل.

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كانت هذه تفاصيل خبر ماغي بو غصن تتعاطف مع بكاء نادين الراسي وهكذا علقت-بالفيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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