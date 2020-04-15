جوزيف عطية يضرب موعداً لجمهوره في رمضان-بالصورة

ميرنا وليد - بيروت - شوق الفنان اللبناني ​جوزيف عطية​ المتابعين عبر صفحته الخاصة على احد مواقع التواصل الاجتماعي لعمله الجديد الذي سيصدره في شهر رمضان المقبل من دون ان يكشف عن ما هو مكتفيا بالقول "بشوفكن برمضان 2020".

وتفاعل المتابعون مع اعلان عطية هذا بشكل كبير اذ اعربوا عن حماسهم الشديد للعمل متسائلين عن ما هو، حيث اشار البعض الى انها قد تكون اغنية جديدة خاصة به، فيما اشار البعض الاخر الى انها قد تكون اغنية خاصة بشارة مسلسل رمضاني.

من ناحية اخرى كان عطية أثار برفقة الفنانة ​مايا دياب​ جدلا واسعا يوم امس خلال اطلالتهما في برنامج "منا وجر"، وذلك بعد ادائهما لمقلب بأنهما على خلاف.

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