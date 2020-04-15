نجوى كرم تتلقى رسالة حب من السعودية إلى لبنان وهكذا علقت-بالصورة

ميرنا وليد - بيروت - وجه محبو الفنانة اللبنانية ​نجوى كرم​ رسالة حب من ​المملكة العربية السعودية​ للبنان كتحية لأغنيتها التي تنشد فيها للمملكة".

وشارك نادي معجبي نجوى في السعودية في صفحتهم الرسمية على أحد مواقع التواصل الاجتماعي فحوى الرسالة التي أعادت نشرها نجوى وعلقت عليها :نحنا بهالدني شعب واحد منشكل قوة كبيرة، إنتو إخوتنا وأهلنا دايماً بإذن الله".

وجاء في الرسالة الموجهة للفنانة اللبنانية :"قام الدكتور محسن الشيخ آل حسان بمبادرة، هي عبارة عن رسالة حب من السعودية الى لبنان وذلك كتحية لأغنية نجوى كرم التي تنشد فيها للمملكة.

جاء في المبادرة: “إخواني الأوفياء وعشاق الوفاء حينما نذكر لبنان الحبيب فنحن نذكر هذا الشعب العربي الذي يكن للمملكة العربية السعودية قيادة وشعبا وجيشا ومواطنين ومقيمين الحب والوفاء، وهذه فنانة لبنان الاولى فنانة الأصالة والتميز والفن اللبناني الأصيل… نجوى كرم تغني للشعب السعودي النبيل، وبهذه المناسبة السعيدة نشكر زميلتنا الاعلاميه رنده صادق بركات وأيضا قمة الفن العربي التي غنت للسعودية الكثير من الأغنيات زميلتنا فنانة الفن الجميل هيام يونس، وبهذه المناسبة نريد أن نؤكد للبنان وللبنانيين أينما كانوا ووجدوا ونقول لهم: “حبكم في قلوبنا سكن”.. تحية الى الشعب اللبناني والى عروس الشرق لبنان”.

وقد بادر الاخوة في ملتقى "رواد ومواهب" بتسجيل أسماءهم كتحية من الشعب السعودي الى الشعب اللبناني

-الدكتور محسن الشيخ ال حسان: “بنحبك يا لبنان وبنحب أراضيك وأرزك وشعبك وجمال روحك وولائك للعرب”

ـ أحمد حبيب: “بنحبك يا لبنان وبنحب أراضيك وأرزك وشعبك وجمال روحك وولائك للعرب”

ـ محمد الخمعلي: “للبنان واهله عشق لا ينتهي والبلد الوحيد بالعالم الذي لا املّ ولا اكلّ من زيارته”.

ـ رانيه بنت اسعد الصباغ: “يارب يحفظ بلاد المسلمين اجمعين من كل شر (ام المبدعين).”

ـ سلمى سمير: “نحبك يا لبنان واشتقت لزيارتك مرة اخرى”.

ـ د. آمال م. ب. السناري، وسيلة الحلبي، منى توفيق، صفاء عبدالعزيز، عبدالله الفرحان: “حماك الله يا لبنان”.

ـ أ.د. عبدالله الدايل: “ماننسى أغنية فيروز اغنية مكة أهلها الصيدا.. بسهولك يا لبنان بحبك”.

د. محسن: كلنا اليوم في المملكة العربية السعودية نقول لـ نجوى كرم ولـ رنده بركات وهيام يونس وكل الشعب اللبناني الاصيل أنتم في قلوبنا.