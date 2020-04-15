جو صادر يتعرض لحادث سير ويعزو الأمر للحسد-بالصورة

ميرنا وليد - بيروت - تعرض الممثل اللبناني ​جو صادر​ لحادث سير اليوم نجا منه ولم يصببأذى لكن الأضرار اقتصرت على الماديات .

ونشر صادر صورة لسيارته التي بدا أنها تلقت ضربة جانبية من سيارة أخرى وعلق عليها :"اخت المجوز ليلحق المفرد .... كان صرلي شهر مش مدوّرا لسيارتي ... بس حبيت روح انا جيب لغراض هيدي كانت النتيجة ... يا خيي هيدا لنهار للمفرد .. شو مطلعك بوجّي عكس السير و بوز بوز !!! الحمدلله عالسلامة المهم ماحدا صرلو شي.. بالحديد ، وكلو بيتعوّض !! وابقول لكل شخص عندو هواية النق والحسد ، واكيد هني بيعرفوا حالن كتير منيح ، الله يحميكن! في الله.

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