شيرين عبد الوهاب حزينة جداً ..والسبب؟-بالصورة

ميرنا وليد - بيروت - عبرت الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب عن حزنها الشديد لوفاة الشهيد ​محمد الحوفي​، الذي توفي في اشتباكات الشرطة مع خلية إرهابية أمس فى منطقة الأميرية. ورثت شيرين الشهيد في صفحتها الرسمية على أحد مواقع التواصل الاجتماعي فكتبت :"حزينة من كل قلبي على خبر وفاة الشهيد محمد الحوفي امبارح.. بعزي أهله وزملائه وربنا يصبرهم ويطبطب على قلبهم في شدتهم، عاش بطل ومات بطل. ربنا يرحمه برحمته الواسعة".

وسيطرت حالة من الحزن الشديد على أهالي مدينة دمنهور بالبحيرة بعد علمهم باستشهاد ابن مدينتهم المقدم محمد فوزي الحوفي، وتوافد عدد كبير من الأهالي وأقارب الشهيد على منزله بمنطقة دمنهور الجديدة، لتقديم واجب العزاء وتشييع جنازته بمسقط رأسه.



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