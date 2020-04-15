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هذا ما يفعله عمرو دياب في كواليس مسلسل دينا الشربيني

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الأربعاء 15 أبريل 2020

عمرو دياب

كشف بعض العاملين في مسلسل "لعبة النسيان" الذي تلعب بطولته الفنانة دينا الشربيني، أنَّ النجم عمرو دياب يحرص على التواجد في الاستوديو الخاص بتسجيل الموسيقى للمسلسل، من أجل متابعة اللمسات الأخيرة للموسيقى التصويرية التي سيتم استخدامها ضمن أحداث المسلسل.

 

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وأكدت المصادر أن "الهضبة" يتابع بنفسه كل ما يخص الموسيقى التصويرية للمسلسل، ويبدي رأيه في كل التفاصيل الصغيرة حتى يخرج المسلسل بأفضل صورة ممكنة.

 

يذكر أن مسلسل "لعبة النسيان" مقتبس من فورمات إيطالي، وقام بكتابة السيناريو والحوار تامر حبيب، وإخراج هاني خليفة، ويشارك في بطولته أحمد داود، إنجي المقدم، محمود قابيل، روزالين البيه، على قاسم، رجاء الجداوي، علي قاسم.

 

وينتمي لنوعية أعمال الدراما الاجتماعية، وتدور أحداثه حول امرأة تعيش حياة الطبقة المتوسطة، وتتغير حياتها تمامًا عندما تفقد ذاكرتها وتجد نفسها في صراع بين حياتها الجديدة ومحاولة تذكر الماضي.

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