خاص- نادين ن. نجيم في أول تصريح عبر الخليج 365 بعد خروجها من السباق الرمضاني

Apr 15, 2020
لا شك في أن خروج النجمة اللبنانية نادين ن. نجيم من السباق الرمضاني لعام 2020 سيترك فراغاً كبيراً، اضافة الى غياب المنافسة في ظل عدم تواجد ممثلة مشهورة ومثيرة للجدل في آن ينتظرها الجمهور العربي من عام الى عام ليرى ماذا ستقدم من أدوار.
نادين سبق وتألقت بمسلسلات مع شركة “الصبّاح اخوان” حظيت بنسبة مشاهدة عالية جداً فاقت كل التوقعات منها: لو (2014) – تشيللو (2015) – نص يوم (2016) – الهيبة1 (2017) – طريق (2018) – خمسة ونص (2019).
أما في رمضان 2020 فقد بات من المؤكد خروج “نجيم” من المنافسة بعدما تعذّر على صناع مسلسل “2020” استكمال تصويره في بيروت بسبب قرار التعبئة العامة الذي اتخذته الحكومة اللبنانية منذ ثلاثة أسابيع للحدّ من تفشي فيروس كورونا، ما ساهم أكثر بتأخر التصوير وعدم اللحاق بشهر الصوم.
وفي اتصال مع نادين نجيم لمعرفة رأيها حول خروج عملها من المنافسة، فأكدت في أول تصريح لها عبر موقعنا حول الموضوع، انها ليست منزعجة ان المسلسل تأجل وقالت: “ما بعرف حاسة حالي متفائلة بالخير والنجاح”. وتابعت هكذا أفضل كي تأخذ وقتها فيه تستمتع اكثر عندما تكون الظروف أفضل”. وختمت قائلة: “لا نريد أن نساوم على نوعية العمل والمشاهد كون العمل صعب جداً وفيه كثير من المشاهد القوية”.
وكانت نادين قد شوقت الجمهور حول المسلسل الذي يتضمن قصة جديدة ضمن أحداث بوليسية درامية ورومانسية مع صراعات داخلية توجع القلب، حيث تلعب شخصية “النقيب سما”، وهو دور مختلف تماماً عن كل ما قدّمته في السابق بحسب تعبيرها. هو من كتابة نادين جابر وبلال شحادات، ويجمعها مجدداً مع النجم السوري قصي خولي والمخرج اللبناني فيليب أسمر بعد نجاح مسلسل “خمسة ونص”.
لا يقتصر حضور نادين نجيم على الشهر الفضيل فقط، بل سبق وسيطرت على الشاشات اللبنانية والعربية من خلال أعمالها التي قدّمتها في السنوات الأخيرة وحققت نجاحًا كبيرًا، منها مسلسل “خمسة ونص” الذي أعيد عرضه مجددًا عبر شاشة “ام تي في”. مسلسل “سمرا” عاد إلى الواجهة مرّة جديدة وعُرض عبر الـ LBC فيما مسلسل “تشيللو” عرضته قناة السومرية. أما مسلسل “الهيبة” بجزئه الأول مع تيم حسن عرض على قناة “سما” السورية وغيرها من الأعمال.
بإختصار، المُشاهد العربي سيفتقد في ليالي رمضان الحضور الراقي والفخم والمتميز لنادين نسيب نجيم بعدما سرقت الأضواء كل السنوات الماضية.
كانت هذه تفاصيل خبر خاص- نادين ن. نجيم في أول تصريح عبر الخليج 365 بعد خروجها من السباق الرمضاني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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