باسل خياط غير على بوستر “النحّات”

نشر النجم السوري باسل خياط البوستر الدعائي لمسلسله الجديد “النحّات” المقرر عرضه في رمضان، حيث يجسد فيه ثلاث شخصيات دفعة واحدة.

وظهر “خياط” بمفرده على البوستر، حيث أطل بطريقة تشويقية مليئة بالغموض.

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وكانت شركةI See Media قد بدأت تصوير “النحّات” في العاصمة بيروت، إلا ان التصوير توقف بسبب فيروس كورونا ولكن فريق العمل يستكمل التصوير حالياً بعد أخذ كافة الاجراءات الوقائية والتصريحات.

يجمع العمل نخبة من أبرز وجوه الدراما العربيّة نذكر منهم: باسل خياط، أمل بشوشة، ليا بو شعيا، ندى أبو فرحات، دياموند أبو عبود، فادي ابراهيم، جوزيف بو نصّار، دارينا الجندي، يارا قاسم، إيلي متري، كارول عبود، أليكو داوود، عصام الشناوي، قاسم منصور وغيرهم. تأليف بُثينة عوض اخراج مجدي السميري.

ينقل “النحّات” قصّة “يمن” الذي يُقرّر إقامة دورة تدريبيّة في النحت في إحدى الجامعات، ما يضطرّه لترك والدته والإنتقال للعيش في بيت العائلة المُقفل منذ وفاة والده. صُور من الماضي وذاكرة حياة لا يعرفها تُغيّر مصيره ومسار حياته.