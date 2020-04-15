عايض يوسف يعتذر لعيسى المرزوق ويبدي استغرابه!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - قدم النجم السعودي الشاب عايض يوسف، اعتذارًا للفنان الكويتي عيسى المرزوق، بشأن تصرفه الأخير الذي وصفه البعض بالاستفزازي، عندما استخدم معقم اليدين والكمامة، عندما تم ذكر اسم المرزوق.

ونشر عايض مقطع فيديو عبر "سناب شات"، قال فيه: "مساكم الله بالخير والسعادة يا رب، أحب أعتذر للفنان عيسى على الموقف الي حصل، أنا بعترف كنت مستفز شوي".

وأضاف: "أحب أعتذرلكم أنت أيضًا إنكم شفتوني في هذا الموقف، إنتم تتابعوني منذ 5 أو 6 سنوات ما شوفتم مني هذا الموقف على حد علمي، أوعدكم إنكم لا تشوفوا إلا كل ما يسركم".

وتابع: "أنا أسف يا جماعة، للأمانة ما كنت أتوقع الموضوع راح يكبر بالشكل هذا، ما كنت أتوقع رأيي مهم لهالدرجلة للأمانة يعني، أرجع أكرر اعتذاري وأنا أسف بصدق يعني".

وأردف: "في ناس كتير اتصلت علي، وناس عزيزين علي، فحسيت إن الموضوع أصبح كبير، فكان لازم أطلع اعتذر".

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وكانت المعركة الكلامية بين عايض والمرزوق بدأت عندما ظهر الأول بفيديو خلال مقابلة له في برنامج " كاربول كاريوكي" مع الإعلامي هشام الهويش، واستعمل معقم اليدين عندما تم ذكر المرزوق، مؤكدًا أنه لا يجب وضع اسمه بين أسماء كبيرة في الفن.

من جانبه، عدّ المرزوق ما قام به عايض وقاحة وأنه قلل أدبه، وأضاف بأن هذه الحركات لا تليق برجولته.

ولم يدع عايض رد المرزوق عليه يمر دون أن يستغله لاستفزازه من جديد؛ إذ نشر فيديو ظهر فيه وهو يعلن أنه سيرد على عيسى فقط من خلال ارتداء الكمامة وتعقيم يديه من جديد.

وتفاعل الجمهور بشكل واسع مع رد عايض؛ إذ وصفه بعضهم بالمستفز بسبب رده البارد، خاصة أنه بهذه الطريقة بدا وكأنه يشبه المرزوق بـ"فيروس كورونا".

عايض يوسف مغنٍ سعودي من مواليد الـ 11 من مايو 1995، وهو أحد مشاهير شبكات التواصل الاجتماعي في المملكة، حيث اقتحم عالم الشهرة وظهر لجمهوره في 2015 عندما أطلق أغنية "نسيتني" عبر إنستغرام، التي تم إعادة توزيعها ونشرها في يناير عام 2016، حيث حققت 8.5 مليون مشاهدة عبر يوتيوب فقط.