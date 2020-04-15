سميرة عبد العزيز عن عمرو عابد "شعرت أنه نجلي حقا".. والأخير يعلق!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي -

كشف الفنان المصري عمرو عابد، تفاصيل دوره في مسلسل "القمر آخر الدنيا" المقرر عرضه في دراما رمضان المقبل.

وقال عابد في لقاء مع موقع "فوشيا": "أجسد شخصية جلال، شاب يعمل في وزارة الزراعة صباحًا، وسائق في شركة أوبر مساءً، له أخ وأخت، يبحثون عن والدتهم التائهة طوال الأحداث".

وأضاف: "أثناء رحلة البحث عن الأم، تبدأ علاقة الأخوات تختلف، حيث يقتربون من بعض أكثر، ويكتشفون علاقتهم ببقية العائلة".

وعن الجمع بين عملين ورصد معاناة الشباب في المسلسل، قال: "العمل اجتماعي وأسري من المقام الأول، يدور حول علاقات العائلات ببعضها".

وتابع: "سعيد جدًا بالعمل مع الأستاذة سميرة عبد العزيز، وهي التي تجسد دور أمي في المسلسل"، بينما أشادت الفنانة المصرية بأداء عمرو عابد التمثيلي قائلة: "أول مرة نلتقي، وأداؤه عظيم وفاجأني، شعرت أنه نجلي حقًا".

Advertisements

وعن كيفية تعامله مع التصوير في ظل انتشار فيروس كورونا، قال عمرو: "نحاول قدر الإمكان ونسير بالكلور والكحول، والمختصون يقومون بالتطهير قبل بدء التصوير، ونحافظ على المسافات فيما بيننا".

وعن المنافسة في دراما رمضان قال: "لا أهتم بمسألة المنافسة، أقوم بعملي وأحاول أن أكون سعيدًا قدر الإمكان والتعلم ممن هم أكبر مني واكتشاف ما هو حولي فقط لا غير".

مسلسل "القمر آخر الدنيا" بطولة بشرى، مؤمن نور، هشام إسماعيل، عمرو عابد، ثراء جبيل، هدى الإتربي، ومن إخراج تامر حمزة.

يذكر أن عمرو عابد شارك مؤخرًا في بطولة فيلم "دماغ شيطان" إلى جانب الفنان باسم سمرة ورانيا يوسف ونادية خيري، وهو من إخراج كريم إسماعيل، ويدور حول جريمة قتل تقلب الأحداث رأسا على عقب وتكشف عن طبيعة العلاقات غير المشروعة بين بعض الشخصيات في العمل.

وقال عمرو عابد عن دوره في هذا الفيلم لـ"فوشيا"، في وقت سابق: "أجسد شخصية ناصر المتزوج من سهام التي يقترب موعد ولادتها فيأخذها لكي تلد عند والدتها، ويلعب دور شقيق زوجتي، باسم سمرة".

وأضاف: "تحدث جريمة قتل فيتغير كل شيء، وتتضح العلاقات بين الشخصيات، حيث أفاجأ بوجود علاقة غير مشروعة بين شقيقتي (رانيا يوسف) وباسم سمرة".