شكرا لقرائتكم خبر عن أخدت منكم نفحة أمل وطاقة.. هكذا ردت "صاحبة السعادة" على تهنئات عيد ميلادها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرصت النجمة القديرة إسعاد يونس، على توجيه رسالة لكل من هنأنها بعيد ميلادها الذي وافق يوم الأحد الماضي، ونشرت صورة لها عبر حسابها بموقع إنستجرام، وكتبت قائلة: "في يوم عيد ميلادي أخدت منكم يا أحبابي وأصحابي نفحة أمل وطاقة حب أعيش عليهم اللي باقي من العمر، يا أغلي الناس، ربنا يديمكم عليا نعمة، كتر خيركم ????????????".



اسعاد يونس

وشاركت النجمة الكبيرة اسعاد يونس، منذ أيام، مقطع فيديو لفريق عمل برنامجها الشهير "صاحبة السعادة" وهما يهنئونها بمناسبة عيد ميلادها ولكن بطريقة مختلفة تتناسب مع أجواء الحظر بسبب فيروس كورونا، ونشرت اسعاد يونس فيديو لفريق عمل برنامجها وهم يغنون لها ويوجهون كلمة لها بمناسبة ميلادها وعلقت قائلة: "عيد ميلاد صاحبة السعادة. أسرة فريق عمل صاحبة السعادة تحتفل بعيد ميلادها بعد ان منعهم الحظر من الاحتفال في البلاتوه".

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وبدأت اسعاد يونس في مجال التمثيل من خلال أدوار صغيرة في عدد من الأعمال خلال فترة السبعينات، ومنها أفلام مثل «جريمة لم تكتمل، وأنا وابنتي والحب، وانتهى الحب، والملكة وأنا، والمرايات، ودعاء المظلومين، وميعاد مع سوسو، ومسلسلات الدنيا لما تلف، وأصل الحكاية كدبة، ورحلة في عالم مجنون.

انطلاقتها الحقيقية، جاءت عن طريق النجم سمير غانم حينما اختارها لتشاركه بطولة مسلسل «حكاية ميزو»، عام 1977، وجسدت شخصية «صافيناز عبدالغني»، مع فردوس عبد الحميد، إخراج محمد أباظة، وتأليف لينين الرملي.

لمع بريقها مرة أخري ولكن في السينما تلك المرة من خلال شخصية «زينب»، عام 1980، في فيلم «شعبان تحت الصفر»، من إخراج هنري بركات، تأليف سمير عبدالعظيم، بطولة عادل إمام، وجميل راتب، وإيمان، وعماد حمدي، وقالت «يونس» إن عادل إمام هو من رشحها للفيلم