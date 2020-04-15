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شكرا لقرائتكم خبر عن أول نظرة على فيلم Dune الجديد لـ مجموعة متميزة من النجوم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرح موقع Vanity Fair أول نظرة على فيلم "Dune" الجديد، المقرر إصداره في 18 ديسمبر المقبل، الفيلم من بطولة تيموثي شالاميت في دور بول أتريديس وإخراج دينيس فيلنوف ومن أهم أعماله فيلم " Arrival"، و "Blade Runner 2049"، الفيلم يدور استناداً إلى رواية عام 1965 التي كتبها فرانك هربرت، بالإضافة إلى أنه يتبع الفيلم الأصلي لعام الذى طرح عام 1984، والمسلسل التلفزيوني الذى طرح عام 2000.
Dune
Dune
تحدث شالامت، الذى لعب دور البطولة في "Call me by Your Name" و "Beautiful Boy"، إلى Vanity Fair عن ظروف التصوير في المناطق النائية خارج أبوظبي في الإمارات العربية المتحدة، وصرح "كانت درجة حرارة التصوير في بعض الأحيان 48 درجة، ولم يجدوا أى طريقة للحد منها، ومن الممكن أن اكون قد نسيت الأرقام الحقيقية للجو التى واجهتنا، وفى بعض الأحيان لم نستطع الاستمرار فى تصوير الفيلم".
Dune
Dune
واضاف "ولكن المناظر الطبيعية الصحراوية ساعدت فى التصوير، بسبب احتياج القصة لهذه المناظر"، وفقا لما نشره موقع " Vanity Fair".
ويشارك فى بطولة الفيلم الجديد Dune، جنبا إلى شالاميت، أوسكار إسحاق، زندايا، ريبيكا فيرجسون، جوش برولين، ديف باتيستا، جيسون موموا، بابس أولوسانموكون، العمل من إنتاج شركة Warner Bros.
ويدور فيلم "Dune" حول رحلة أسطورية مشحونة عاطفيًا، الذى يحكى قصة بول أتريديس، شاب لامع وموهوب ولد في مصير عظيم يتجاوز فهمه، الذى يجب أن يسافر إلى أخطر كوكب في الكون لضمان مستقبل عائلته وشعبه، وبينما تنفجر القوى الخبيثة في صراع حول الإمداد الحصري للكوكب لأغلى مورد في الوجود، وهى سلعة قادرة على إطلاق العنان لأكبر الإمكانات البشرية، فقط أولئك الذين يمكنهم التغلب على خوفهم هم الذين سيبقون على قيد الحياة.
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