شكرا لقرائتكم خبر عن على ألحان تايتانيك.. ريا أبي راشد فى تجربة جديدة عبر تيك توك من العزل المنزلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استغلت الإعلامية اللبنانية ريا أبي راشد، فترة العزل الصحي بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، وتواجدها في منزلها، بتصوير مقاطع فيديو ساخرة عبر تطبيق الفيديوهات تيك توك، ونشرها عبر حسابها باستمرار ومشاركتها مع متابعيها.

وظهرت أبي راشد، في أحدث فيديوهاتها التي نشرتها منذ قليل عبر حسابها بموقع إنستجرام، وهي ترقص على ألحان أغنية My Heart Will Go On للنجمة العالمية سيلين ديون من فيلم تايتانيك، وتستخدم الاستشوار في تحريك شعرها.

ونشرت الأعلامية اللبنانية منذ أيام مقطع فيديو عبر حسابها على إنستجرام، وهى تغنى وترقص مع ابنتها على أنغام أغنية Supercalifragilisticexpialidocious، وهى أغنية شهيرة من فيلم Mary Poppins إنتاج عام 1964.



ريا ابي راشد



ريا ابي راشد في الفيديو

وكانت ريا أبى راشد ناشدت متابعيها بالبقاء فى المنزل حفاظا على صحتهم من انتقال عدوى فيروس كورونا المستجد، حيث نشرت صورة لها مع زوجها من منزلها فى لندن، عبر حسابها بموقع "أنستجرام"، مصحوبة بتعليق: "البقاء فى المنزل والبقاء في أمان .. بالامتنان للإنترنت لتسهيل التباعد الاجتماعى.. أحبكم جميعًا".

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 17 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصل إجمالي الإصابات إلى 658 والوفيات إلى 21 وحالات الشفاء إلى 81، وذلك وفق خبر عاجل لقناة "سكاى نيوز".

وفيما يواصل فيروس كورونا المستجد الانتشار وحصد الأرواح، رغم الاجراءات الوقائية والاحترازية التى تحرص عليها الدول لمواجهة انتشاره، وتخطى عدد المصابين بالفيروس حول العالم حاجز المليونين، ويقترب عدد المتعافين المسجلين من النصف مليون، مقابل أكثر من 126 ألف حالة وفاة بسبب هذا الفيروس.