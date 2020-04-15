نشوب حريق في منزل الفنانة السعودية ريم عبدالله

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

نجت الفنانة السعودية ريم عبدالله من الموت في حريق نشب في غرفة من منزلها.

ريم كشفت، في مقطع فيديو نشرته على تطبيق “سناب شات”، أن سبب الحادث هو قيام شقيقتها ببعض التوصيلات الكهربائية بطريقة خاطئة.

الفنانة السعودية أضافت أن المشهد كان صادماً، لافتة إلى أنها عرفت بحدوث حريق بسبب جهاز الإنذار الخاص بالدخان.

وكان قد انتشر في شهر أغسطس الماضي هاشتاج على موقع “تويتر” عن وفاة الفنانة السعودية ريم عبدالله وشقيقتها، إثر تعرضهما لحادث سير، مما تسبب في صدمة كبيرة لجمهورها.

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ريم خرجت عن صمتها لتنفي صحة هذه الأنباء تماما، حيث نشرت مقطع فيديو حديث لها على موقع “سناب شات”، ظهرت فيه وهي تستمع إلى أغنية أثناء وجودها في السيارة.

الفنانة السعودية أرفقت مقطع الفيديو بتعليق طمأنت من خلاله جمهورها على صحتها، حيث كتبت: “أنا بخير جعلني ما انحرم من وجودكن”.

يذكر أن شائعة وفاة الفنانة السعودية ريم عبدالله قد انطلقت إثر وفاة فتاة تحمل نفس الاسم في حادث سير وقع في العاصمة السعودية الرياض.

وكانت الفنانة السعودية ريم عبدالله قد شاركت في موسم رمضان الماضي بالجزء الثاني من مسلسل “العاصوف” بطولة الفنان ناصر القصبي، وهو دراما اجتماعية إنسانية، تسلط الضوء على تفاصيل المجتمع السعودي في فترة السبعينيات من القرن الماضي، ويعتمد على أحداث رواية “بيوت من تراب” للكاتب عبد الرحمن محمد الوابلي.