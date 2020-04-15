- 1/2
- 2/2
رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
احتفل الفنان المصري علي الحجار بعيد ميلاد زوجته “هدى”، بطريقته رومانسية، وفاجئها بهدية مميزة.
الفنان المصري أهدى زوجته لوحة لها رسمها بنفسه، ونشرها على حسابه الخاص على موقع “انستجرام”.
الحجار وجه تهنئة خاصة لزوجته، بهذه المناسبة السعيدة، بقوله: “رسمتي لهدى زوجتي .. كل سنة وانتي طيبة يا حبيبتي”.
يذكر أن الفنان المصري علي الحجار يقدم حفلات أونلاين لجمهوره، خلال فترة العزل المنزلي، يظهر فيها مع فرقته من الاستديو الخاص به.
ويقدم الحجار خلال هذه الحفلات مجموعة مختارة من أعماله التى قدمها على مدار مشواره الفنى الممتد والتى نجحت فى تحقيق قاعدة جماهيرية كبيرة وتنوعت بين الوطنية والعاطفية والدينية.
وعلى جانب أخر، زار الفنان المصري علي الحجار، مؤخرًا، مستشفى شفاء الأورمان، بالأقصر.
الفنان علي الحجار أبدى خلال زيارته للمستشفى إعجابه بفكرة حائط الشفاء، الذي كتب عليه العديد من أسماء المتبرعين، حيث قال إنها فكرة رائدة، وتعمل على زيادة الثقة بين المتبرع والمستشفى.
الحجار قال إن الخدمات الطبية التي تقدمها المستشفى مميزة جدا، ولا تختلف عن الخدمات التي تقدم في كبرى المستشفيات في أوروبا وأمريكا.
الفنان المصري التقط عدد من الصور برفقة المرضى داخل المستشفى، وتمنى لهم الشفاء العاجل.
كانت هذه تفاصيل خبر علي الحجار يحتفل بعيد ميلاد زوجته ويفاجئها بهدية مميزة.. شاهد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جلولي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.