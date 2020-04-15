علي الحجار يحتفل بعيد ميلاد زوجته ويفاجئها بهدية مميزة.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

احتفل الفنان المصري علي الحجار بعيد ميلاد زوجته “هدى”، بطريقته رومانسية، وفاجئها بهدية مميزة.

الفنان المصري أهدى زوجته لوحة لها رسمها بنفسه، ونشرها على حسابه الخاص على موقع “انستجرام”.

الحجار وجه تهنئة خاصة لزوجته، بهذه المناسبة السعيدة، بقوله: “رسمتي لهدى زوجتي .. كل سنة وانتي طيبة يا حبيبتي”.

يذكر أن الفنان المصري علي الحجار يقدم حفلات أونلاين لجمهوره، خلال فترة العزل المنزلي، يظهر فيها مع فرقته من الاستديو الخاص به.

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ويقدم الحجار خلال هذه الحفلات مجموعة مختارة من أعماله التى قدمها على مدار مشواره الفنى الممتد والتى نجحت فى تحقيق قاعدة جماهيرية كبيرة وتنوعت بين الوطنية والعاطفية والدينية.

وعلى جانب أخر، زار الفنان المصري علي الحجار، مؤخرًا، مستشفى شفاء الأورمان، بالأقصر.

الفنان علي الحجار أبدى خلال زيارته للمستشفى إعجابه بفكرة حائط الشفاء، الذي كتب عليه العديد من أسماء المتبرعين، حيث قال إنها فكرة رائدة، وتعمل على زيادة الثقة بين المتبرع والمستشفى.

الحجار قال إن الخدمات الطبية التي تقدمها المستشفى مميزة جدا، ولا تختلف عن الخدمات التي تقدم في كبرى المستشفيات في أوروبا وأمريكا.

الفنان المصري التقط عدد من الصور برفقة المرضى داخل المستشفى، وتمنى لهم الشفاء العاجل.