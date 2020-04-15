من كورونا إلى حرائق أوكرانيا.. شبح الكارثة النووية يخيم على العالم

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يتصاعد دخان حرائق الغابات في شمال أوكرانيا بشكل مخيف حتى كاد أن يقترب من المنطقة المحظورة بالقرب من مفاعل "تشرنوبل" النووي.

أوكرانيا تخمد حرائق الغابات حول "تشيرنوبل"



كارثة جديدة من العيار الثقيل، تعيد إلى الأذهان الكارثة البيئية الأسوأ في تاريخ البشرية، كارثة وقعت أحداثها قبل أكثر من ثلاثة عقود. حادث انفجار مفاعل "تشرنوبل" النووي الذي أودى بحياة أكثر من 90 ألف شخص جراء التلوث الإشعاعي الذي خلفه في البيئة.

حرائق تشيرنوبل.. المنطقة الميتة تهدد أوروبا بالهواء المسمم



حرائق الغابات التي اندلعت في أوكرانيا منذ الرابع من أبريل الجاري جراء قيام الأهالي بإشعال النيران في الأعشاب، وأثارتها الرياح القوية حتى تصاعدت ألسنة اللهب أكثر فأكثر لتقترب من المنطقة النووية المحظورة بخمسة كيلومترات فقط.

أفضل 10 مسلسلات في 2019.. "صراع العروش وتشرنوبل" على القمة



Advertisements

يبدو أن مشاهد مسلسل تشرنوبل 2 تتكرر هذه المرة "لايف" على أرض الواقع، الأمر الذي قد ينذر بكارثة بشرية جديدة أخطر بكثير من كارثة الفيروس التاجي (كوفيد 19) الذي يحصد أرواح آلاف الأبرياء في شتى أنحاء العالم.

"جاذبية الموت" تنعش "سياحة الظلام" في تشرنوبل

هناك في قلب الحريق يسعى رجال الإطفاء جاهدين للسيطرة على حرائق الغابات واسعة النطاق حتى لا تقترب من المنطقة المحظورة وموقع دفن النفايات المشعة بمشاركة أكثر من 400 وحدة إطفاء تدعمها 100 وحدة من المعدات الثقيلة لاحتواء الحريق الذي دمر ما يقرب من 5000 فدان.

تشرنوبل 2019.. جروح الناجين تنزف من جديد

ولكن المخيف في الأمر أنه حال اقتراب الحريق من موقع المحطة الأوكرانية سترتفع مستويات الإشعاع النووي 16 مرة فوق المعدل الطبيعي لينتشر التلوث الإشعاعي على مدى أوسع ينذر بتكرار وقائع الموت المسرطن المريرة التي ما تزال عالقة في أذهان الجميع.