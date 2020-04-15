نجوم يردون على اتهامهم بعدم التزام الحجر للتصوير: قصر نظر وعدم إنسانية!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي -

رد عدد من نجوم الفن في مصر، على اتهام البعض لهم بعدم احترام تعليمات الوقاية من فيروس كورونا التي تفرضها الدولة ومنظمة الصحة العالمية، والنصائح التي يوجهونها بالعزل المنزلي، من أجل تصوير أعمالهم الفنية والبحث عن الربح المادي.

في البداية قالت الفنانة المصرية سميرة عبد العزيز، في لقاء خاص مع موقع "فوشيا": "هذا الاتهام أراه قصر نظر من مروجيه، لأننا نخرج من المنزل لكي نسعدكم أنتم الذين توجهون للفنانين الاتهام بالإهمال والبحث عن المال".

وأضافت: "نخاطر بأنفسنا حتى لا يواصل الناس مشاهدة أعمال فنية قديمة، فنقدم لهم أعمالًا جديدة ليستمتعوا بها".

بينما قال الفنان مؤمن نور: "اتخذ كافة احتياطاتي وأخرج من المنزل لكي أعمل لأن هذا مصدر رزقي، وسبق أن عمل الفنانون في ظروف صعبة، هذه ليست أول مرة".

أما الفنانة بشرى فقالت: "هذه مهمتنا ولا نعرف عملًا آخر لكي نقوم به، لمن ينتقد الفنانين، أكيد نحن نخرج من المنزل ونعمل غصبًا عنا، ونحن غير سعداء بذلك".

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وتابعت: "الفنانون يقومون بالتصوير حتى لا يتسببوا في خسائر فادحة للمنتجين والعمالة الموسمية، نحن نخفف الضغط على الدولة وعمال اليومية، من ينتقدونا غير إنسانيين بالمرة".

وأردفت: "هذه وظيفتنا، هل تلومون الأطباء والممرضين الذين يخدمون الناس ويحاولون الحد من الكارثة التي نعيش فيها؟!، هذا قدرنا، وإذا كان في يدي عدم النزول، كنت لن أغادر المنزل وبقيت مع أولادي، لأنني كأم لدي مهام عديدة في ظل توقف المدارس".

بينما قال الفنان عمرو عابد: "أنا نفسي منزلش، بس أنا ماضي عقد ومقدرش آخد قرار لوحدي إني مش هنزل، لإني جزء من عمل جماعي، وطبيعي إني آخد المخاطرة بالنزول، مينفعش آخد قرار فردي بإني أقعد في البيت، وده اللي كنت بتمناه في ظروف زي دي".

وضجت مواقع التواصل الاجتماعي منذ بداية أزمة كورونا بهجوم بعض المستخدمين ضد الفنانين الذين يحرصون على استكمال تصوير أعمالهم الفنية، في الوقت الذي خرجوا بفيديوهات موثقة عبر حساباتهم الشخصية لتوجيه النصائح للجمهور بالبقاء في المنزل، والالتزام بالحجر الصحي الذي طالبت به الدولة ومنظمة الصحة العالمية، للوقاية من فيروس كورونا الذي يتفشى في جميع أنحاء العالم وتسبب في وفاة الآلاف حتى الآن.