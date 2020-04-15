شهد برمدا: صدقوني العواقب لن تكون جيدة.. وهذا ردي على جيهان عبد العظيم!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي -

بعد طول غياب عن وسائل الإعلام، أطلت الفنانة السورية شهد برمدا بلقاء حصري لـ "فوشيا" تميز بالعفوية والحميمية، فكانت شهد قد لبت دعوتنا من داخل منزلها بالحجر الصحي لتحيي جمهورها وتطمئن على نفسها.

وأكدت برمدا أنها لا تتغير داخل المنزل مع الأهل نهائياً حتى خلال فترة الحجر، وأنها تخاطب أهلها بنفس اللطافة التي تخاطب بها جمهورها دون أي تصنع أو تزيف وقالت: "شخصيتي هي ذاتها مع أهلي ومع الجميع، كل ما أشعر به يظهر على وجهي فوراً سواء كان حزنا أو سعادة ولذلك لا يوجد لدي مجال لأمتلك أكثر من وجه".

شهد التي عرفت منذ سنوات بحبها للقراءة ومتابعتها الدائمة لأحدث الإصدارات الأدبية كشفت لـ "فوشيا" أنها تقرأ حالياً كتابين ضخمين وتعطيهما الكثير من الوقت، أما عن صدق غيرها من الفنانين الذين دائماً ما يتحدثون عن الكتب والأدب فقالت: "لا أعلم الكثير عن هذا الموضوع، لكن الفنانين الذين أعرفهم شخصياً جميعهم مثقفون بصدق ويقرؤون كثيراً، ودعونا لا ننسى أن معظم الفنانين خريجو جامعات ومعاهد ولديهم هذا الفكر الثقافي".

وبعدما نشرت منذ أيام قليلة مقطع شعر غزلي عبر إنستغرام، نفت شهد برمدا أن يكون هذا المقطع قد أهدي لها من قبل شخص ما وقالت ضاحكة: "لا نهائياً، أنا فقط أعجبت بهذا المقطع وقمت بنشره لأنني أنشر كل ما يتعلق بالجمال والحب والسعادة، وهو إهداء مني لنفسي ولكل صبية ترى أن هذا الغزل يليق بها".

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وتوجهت شهد بنصيحة لكل الفتيات اللواتي يمكن أن يخضن تجارب عاطفية سيئة نتيجة الحجر الصحي وما يمكن أن يسببه من ملل أو ضجر وقالت: "الفراغ العاطفي يمكن أن يدفعنا للدخول بتجارب ليست لنا، ربما هذا الشخص سيملأ الفراغ خلال هذه الفترة ونشعر بشعور جميل، لكن صدقوني العواقب لن تكون جيدة، لأن هذه العلاقة ستكون مبينة على ملل وفراغ، اشعري بقيمة نفسك وكوني ملهمة لنفسك".

أما فيما يخص العائلة؛ رفضت شهد برمدا أن تكون (ابنة حمى) صعبة مع زوجة أخيها (عبود برمدا) المستقبلية وقالت: "على العكس تماماً، أنا متأكدة أننا سنكون على علاقة جيدة ووطيدة والسبب أنني أثق بخيارات أخي فهو حساس ويعرف كيف يحب من قلبه" وأضافت: "نيال التي ستكون من نصيب أخي".

وبعدما وجهت الفنانة جيهان عبد العظيم عبر "فوشيا" دعوة لشهد حتى تمضي معها فترة الحجر ووصفتها بشقيقة الروح، بدورها عبرت شهد عن محبتها لجيهان قائلة: "أقبل دون تفكير، أمضينا فترات حجر كثيراً قبل سنوات عندما كنا نقضي ربما أسبوعا سويةً في المنزل دون الخروج ونحن نستمتع بوقتنا مع بعض ونتبادل الأحاديث لساعات طويلة، أحلى أيام حياتي قضيتها مع جيهان ومهما فرقتنا البلاد فسنبقى كما نحن".

وحول رأيها بقرار جيهان بالتبني بدلاً من الإنجاب فقد صرحت: "طبعاً أؤيدها بقرارها هذا، جيهان لديها عاطفية وحب وحنان بوسع الكون وهناك الكثير من الأطفال في العالم الذين يحتاجون لهذه العاطفة".

فنياً، أشارت شهد إلى أن فيروس كورونا وقف في وجه العديد من الإصدارات الغنائية، متمينةً أن يعود صناع الفن لنشاطهم بعد نهاية هذه الأزمة، مؤكدةً أنه من واجب الجميع اليوم التركيز على دعم بعضهم البعض لتخطي هذه المحنة بأقل ضرر ممكن.