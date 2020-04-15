إيناس الدغيدي مكان بسمة وهبة في "شيخ الحارة".. وهؤلاء أبرز ضيوفها!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - كشف مصدر مسؤول بفضائية "القاهرة والناس" المصرية، عن مفاجأة من العيار الثقيل، يتضمن مشاركة المخرجة إيناس الدغيدي، مكان الإعلامية بسمة وهبة، في تقديم البرنامج المثير للجدل "شيخ الحارة"، خلال رمضان المقبل.

وأكد المصدر في تصريح خاص لـ "فوشيا"، أن المخرجة الجريئة إيناس الدغيدي، ستقدم برنامج "شيخ الحارة" الموسم الرمضاني المقبل، بنفس خطى "وهبة" خلال المواسم الماضية في الاعتماد على استضافة نجوم ونجمات الفن والرياضة البارزين، والتطرق للأسئلة المثيرة للجدل.

ولفت المصدر إلى أن أبرز ضيوف إيناس الدغيدي، هن حلا شيحة ومنة شلبي وإلهام شاهين وسهير رمزي، حيث تستغل الدغيدي علاقتها الوطيدة بالنجوم في أسئلتها التي تعتمد عليها في إثارة الجدل،ومن ثم جذب المشاهدات.

ونوّه إلى أن الجهة المنتجة للبرنامج خصصت ميزانية ضخمة من أجل استضافة نجوم صف أول وفنانين مثيرين للجدل، وغير معتادين على الظهور الإعلامي.

وكانت بسمة وهبة قد أثارت ضجة كبيرة في شهر رمضان الماضي من خلال حلقات برنامجها "شيخ الحارة" بسبب جرأة مواجهاتها للضيوف وأبرزهم سمية الخشاب وريم البارودي ورانيا يوسف ووفاء عامر وناهد السباعي.

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وسيطرت أزمة برنامج "شيخ الحارة"، للإعلامية بسمة وهبة، على الرأي العام في مصر، بعد صدور قرار رسمي بإيقافه، وسبقه قرار آخر بإيقاف الإعلامية، التي تقدمت باستقالتها من القناة.

ورجح عدد من المعلقين، أن يكون المتسبب الأول في إيقاف "شيخ الحارة"، الإعلامية التونسية عائشة عثمان، التي تقدم برنامج "عايشة شو"، المذاع على فضائية "القاهرة والناس"، وهي القناة نفسها التي تعرض برنامج بسمة وهبة.

وأرجع البعض توقعاتهم هذه، إلى المنافسة الشرسة بين الإعلاميتين منذ بداية عرض برنامجيهما في شهر رمضان، وتبادل التصريحات والهجوم غير المباشر بينهما خلال الآونة الأخيرة.

واعتقد فريق ثالث، أن المخرج والبرلماني المصري خالد يوسف، هو المتسبب في إيقاف البرنامج؛ لأن القرار خرج للنور، بعد عرض حلقة الفنانة التشكيلية والكاتبة ياسمين الخطيب، التي كانت متزوجة من خالد في وقت سابق وتم الطلاق بينهما.

وكانت قناة "القاهرة والناس"، قد حذفت حلقة ياسمين الخطيب من قناتها الرسمية على "يوتيوب"، بعد حديثها عن فترة زواجها من خالد يوسف، ووصفتها بـ"اللعنة".