آسر ياسين يستعيد ذكرياته وينشر صورة قديمة له

نشر الفنان أسر ياسين صورة قديمه له عبر حسابه على "إنستجرام"، وعلق عليها قائلا:"قبل عام في بالي ..تم التقاط الصورة بواسطة صديقي.

وكان قد شارك الفنان اسر ياسين جمهوره صورة له من خلال حسابه الخاص عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وظهر اسر بشكل جديد حيث علق على الصورة قائلا: "الشخصية دي من فيلم ايه؟".

وتفاعل مع الصورة عدد من محبيه حيث جاء تعليق أحدهم كالتالي: "اعتقد من فيلم علاء الدين".

وتابعت أخرى قائلة :" ويل سميث و يا ويلك لو شافك".

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يذكر أن آخر أعمال آسر ياسين السينمائية كان فيلم "تراب الماس"، للمخرج مروان حامد عام 2018، وحقق خلاله نجاح كبير من حيث الإيرادات.

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