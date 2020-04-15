شاهد أحمد السقا يروج لبرنامجه الرمضاني بهذ الطريقة

روج الفنان أحمد السقا لبرنامجه المقرر عرضه فى موسم رمضان 2020 ويحمل اسم "أغلب السقا".

ونشر بوستر للبرنامج عبر حسابه على "إنستجرام" وكتب: "استنونا في رمضان بالفورمات العالمي 'Beat Your Host’ بالنسخة العربية #اغلب_السقا على شاشات @mbcmasrtv مين هيغلب السقا... رمضان ٢٠٢٠".

وكانت قد كشفت قناة "MBC مصر" عن تفاصيل برنامج "اغلب السقا" والذى من المقرر أن يعرض فى رمضان المقبل بعد أن قرر أحمد السقا خوض السباق الرمضاني من خلال برنامج مسابقات.

يقدم السقا هذا العام برنامج "إغلب السقا" الذي يُعرض حصريًا على شاشة "MBC مصر" في رمضان بعد نجاح مسلسله الأخير "ولد الغلابة" الذى عرض أيضا على mbc مصر.

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برنامج "اغلب السقا" يشهد في كل حلقة مُنافسات ترفيهية ورياضية غير تقليدية بين الفنان أحمد السقا وأحد النجوم، وعلى مدار ساعة كاملة يتبارى الضيف مع السقا في الكثير من المجالات غير المُعتادة، وفي نهاية كل حلقة يقوم الضيف بالتبرع بالمبالغ المالية التي ربحها إلى إحدى الجهات الخيرية.

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