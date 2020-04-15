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نور اللبنانية تكشف عن اسمها الحقيقى وأغرب موقف صادفته عند وصولها مصر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت النجمة اللبنانية نور، أن اسمها الحقيقى هو ماريان، وأنها متجوزة ولديها طفلان هما ليوناردو وليديا، كاشفة عن دورها فى مسلسلها الجديد "البرنس" أمام النجم محمد رمضان، المقررعرضه خلال موسم دراما رمضان 2020، مؤكدة أنها ستؤدى شخصية "علا" خلال أحداث المسلسل.

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وكشف نور، عن أغرب موقف حدث لها عن مجيئها إلى مصر، ردا على سؤال أحد متابعيها عبر أسئلة ستورى انستجرام، قائلة: "كان فى أغنية لبنانية للفنان وليد توفيق بيقول فيها (على كوبرى 6 أكتوبر أنا شفت غزال متحير)، كنت بسمعها طول عمرى (على كوبرى ستك توبر) ومفهمتش الأغنية غير لما جيت مصر".

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وأشارت نور، إلى أن فيلم "شورت وفانلة وكاب" أمام أحمد السقا وشريف منير، هو العمل الذى كان السبب فى شهرتها الفنية، وأن أغنية "نور عينى" هى أكثر الأغانى التى تحب سماعها للنجم تامر حسنى، وأكثر أغنية تحبها لمصطفى قمر هى أغنية فيلم "أصحاب ولا بيزنس".

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ومن ناحية أخرى انتهت نور تصوير مشاهدها فى مسلسل "البرنس" للنجم محمد رمضان، والمقرر أن يعرض فى شهر رمضان المقبل وتجسد دور فتاة شعبية لأول مرة وحبيبة بطل العمل وتكون بجواره بعد ما يتعرض لحادث أليم خلال أحداث المسلسل ويدخل على أثره السجن، ويتزوجا فى نهاية الأمر.

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مسلسل "البرنس" تأليف وإخراج محمد سامى وبطولة محمد رمضان، نور اللبنانية، روجينا، أحمد زاهر، نجلاء بدر، إدوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامى، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخى، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم ايهاب، أحمد داش وعدد آخر من الفنانين.

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وطرحت الشركة المنتجة لمسلسل "البرنس" بطولة النجم محمد رمضان، البرومو التشويقى الرسمى للمسلسل المقررعرضه فى رمضان على قناة DMC، واحتوى البرومو على أزمات بين بطل العمل "رضوان البرنس" وأشقائه، كما أوضح سجن رضوان وخلافات فى عائلة البرنس، مما أضفى إثارة وتشويقا على الأحداث.

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