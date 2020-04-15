شكرا لقرائتكم خبر عن شيرين عبد الوهاب تنعى الشهيد محمد الحوفى: حزينة من كل قلبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نعت الفنانة شيرين عبد الوهاب، الشهيد محمد الحوفى، الذى وافته المنية فى اشتباكات الشرطة مع خلية إرهابية أمس فى منطقة الأميرية.

وقالت شيرين فى تغريدة عبر حسابها الرسمى بتويتر:حزينة من كل قلبي على خبر وفاة الشهيد محمد الحوفي امبارح.. بعزي أهله وزملائه وربنا يصبرهم ويطبطب على قلبهم في شدتهم، عاش بطل ومات بطل. ربنا يرحمه برحمته الواسعة".



شيرين عبد الوهاب

وشهدت مدينة دمنهور بمحافظة البحيرة، تشييع جثمان الشهيد البطل محمد الحوفي الذى استشهد أثناء مداهمة وكر العناصر الإرهابية بمنطقة الأميرية بالقاهرة مساء أمس، حيث تم أدى الصلاة على جثمان الشهيد ظهر اليوم فور وصول جثمانه من القاهرة، بمشاركة اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، والقيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة، وسط تباعد المواطنين لحماية الجميع من العدوى من انتشار فيروس كورونا.

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وحملت سيارة الدفاع المدنى جثمان الشهيد ملفوفاً فى علم مصر ويتقدمها صفوف رجال الشرطة وهم يؤدون التحية العسكرية للشهيد البطل الذى قدم روحه فداء للوطن، وحضر الجنازة عدد كبير من قيادات محافظة البحيرة ومديرية الأمن والقيادات الشرطية والشعبية، بجانب أسرة وجيران وأقارب الشهيد محمد الحوفى، حيث هتف المشاركون بالجنازة "لا إله إلا الله الشهيد حبيب الله.. روحت يامحمد وضحيت بنفسك عشان بلدك فى جنة الخلد".

وسيطرت حالة من الحزن الشديد على أهالى مدينة دمنهور بالبحيرة بعد علمهم باستشهاد ابن مدينتهم المقدم محمد فوزى الحوفى، وتوافد عدد كبير من الأهالى وأقارب الشهيد على منزله بمنطقة دمنهور الجديدة، لتقديم واجب العزاء وتشييع جنازته بمسقط رأسه.