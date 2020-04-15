شكرا لقرائتكم خبر عن سميرة سعيد تسجل اليوم تتر مسلسل” لما كنا صغيرين “ فى الجونة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تسجل اليوم الأربعاء الديفا سميرة سعيد تتر مسلسل ” لما كنا صغيرين “ وذلك بمقر إقامتها بالجونة، كلمات الشاعر أمير طعيمة وألحان مدين وهو المسلسل الذي يعرض في شهر رمضان المقبل وهو من تأليف أيمن سلامة، وإخراج محمد على وتدور أحداثه حول "جريمة قتل" تقلب حياة بطلة العمل وأصدقاءها خريجي الجامعة الأمريكية، الذين يعملون فى إحدى الشركات التى يمتلكها النجم محمود حميدة، وتتوالى الأحداث والمسلسل بطولة ريهام حجاج، خالد النبوى، محمود حميدة، نسرين أمين، كريم قاسم، نبيل عيسي، محمود حجازي، وضيفة الشرف سوزان نجم الدين.

من جانب أخر انتهت الديفا سميرة سعيد من تصوير الجزء الخاص بها ضمن أوبريت "أنت أقوي"، بمدينة الجونة حيث صورت مشاهدها والتي من المقرر أن تضاف إلي باقي العمل حيث يضم الأوبريت الكينج محمد منير والنجم تامر حسنى والنجوم العرب صابر الرباعى، وائل جسار، وكارول سماحة، والمقرر طرحه خلال الأسبوع الجارى وهو من كلمات مدحت العدل وألحان عمرو مصطفى، وتوزيع نادر حمدى، وإخراج الكليب لطارق العريان.

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وكانت الديفا طرحت مؤخرا كليب تحمل اسم "واقع مجنون" من كلمات بهاء الدين محمد، وألحان أشرف سالم، وتوزيع محمد عرام، وإخراج نضال هاني، وهي أغنية تعبرعن الواقع الذي يعيشه العالم والظروف الصعبة التي يمر بها الناس ويظهر الكليب الهموم التي طالت الإنسان وحولت حياته إلى حياة صعبة ومعقدة، يقول مطلع الأغنية: الشمس طالعة فوق، والليل ع الأرض ليه، أسوار مالهاش بيبان، والبحر فاضي ليه، طلع المطر لفوق، وخلاص ما نزلش تاني، الخوف في كل عين اللي بيحصل ده إيه .

ومن المقرر أن تبث قناة وزارة الثقافة علي اليوتيوب حفل للديفا سميرة سعيد فى التاسعة من مساء اليوم الأربعاء وتغنى سميرة في حفلها مجموعة كبيرة من أغنيات ألبومها الأخير "أيام حياتى" منها "حب ميئوس منه" و"أنا كتير عليك" و"عيونك قدامى"، كما ستغنى مجموعة أخرى من أغنياتها القديمة "إحكى يا شهرزاد" و"ع البال".