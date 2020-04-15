شكرا لقرائتكم خبر عن بنتي الكبيرة وأول فرحة في حياتي.. محمد رمضان مع ابنته حنين في صورة جديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك الفنان محمد رمضان، متابعيه، بصورة له مع ابنته "حنين"، عبر حسابه الشخصي بموقع إنستجرام، وتغزل فيها برسالة قائلاً "حبيبتي حنين محمد رمضان بنتي الكبيرة وأول فرحة في حياتي ربنا يحفظها ويحميها هي وعلى وكنز ♥️".

وظهر رمضان في الصورة وهو يحتضن ابنته في حديقة منزله، أثناء قضائهما فترة العزل الصحي المنزلي تنفيذاً للإجراءات الاحترازية لعدم الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

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وانتهى فريق عمل مسلسل "البرنس" من تصوير المسلسل نهائياً بعدما استغرق التصوير 3 أشهر ، صورت من خلالها أسرة المسلسل في أماكن متفرقة فى القاهرة ومنها مدينة الإنتاج الاعلامى، وأكتوبر، وشوارع خارجية، ومصر الجديدة، بالإضافة لعدة أماكن شعبية وأخرهم الكيت كات .





ويسجل "البرنس" التعاون الثانى بين محمد سامى ومحمد رمضان فى الدراما التليفزيونية بعدما قدما سوياً مسلسل "الأسطورة" عام 2016، وحقق نجاحاً جماهيرياً كبيراً فى نسب المشاهدة، كما تعاون سامى مع رمضان فى السينما خلال فيلم "جواب اعتقال" الذى تم عرضه عام 2017، إضافة إلى تقديمه معه كليب "رايحين نسهر" الذى طرح مطلع شهر يناير.

وكان آخر مسلسلات محمد رمضان "زلزال" فى شهر رمضان الماضى، تأليف عبد الرحيم كمال، إخراج إبراهيم فخر، إنتاج شركة سنيرجى، بطولة محمد رمضان، حلا شيحة، ماجد المصرى، منى عبد الغنى، هنادى مهنى، حسام داغر، أحمد صيام، سامى عبد الحليم، محمود حجازى.