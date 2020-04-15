شكرا لقرائتكم خبر عن مناقشة ثلاثية بين السعدنى و الحلفاوى وعامر بسبب الجلوس في المنزل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دارت مناقشة ثلاثية بين الفنان أحمد السعدنى و الفنان نبيل الحلفاوى و الإعلامى شريف عامر بسبب الجلوس فى المنزل، فى البداية غرد الفنان أحمد السعدنى، عبر حسابه على تويتر، قائلا:"صباح الخير عندي احساس ان مفيش حد غيري قاعد في البيت يا جماعة و صحابي بقوا بيتعاملوا معايا إني مجنون اللي متلقح زيي ليل نهار ريتويت كده خلينا نحس إننا مش لوحدنا".

ليرد الإعلامى شريف عامر، على تغريدته قائلا:" قاعد جنبك اهه شغال من البيت إحنا كثير برضوا "، ثم يرد عليهم الفنان نبيل الحلفاوى بتغريده قائلا:"شرحه بس مش شغال من البيت ما اخترعوهاش لسه ".

وبعد تغريده نبيل الحلفاوى، رد عليه شريف عامر، قائلا:" توم هانكس قدم أشهر برامج الترفيه الاميركية من البيت و قال إن كل مواهب الاستكشات المعتادة هنقدمها من بيوت فريق العمل الممثلين و المؤدين قال إنها مش الديكورات العظيمة اللي انتم متعودين عليها ، لكنها مواهب قادرة على إضحاك الجميع"، ليرد نبيل على تغريده شريف، قائلا الاسكتشات يا شريف.. لكن الدراما مستحيل.. (حتى الآن)"، ثم غرد شريف في تغريده أخرى، " اهه ( حتى الآن ) ده هو اللي اقصده بالظبط ربنا يحفظك و يسلم الجميع يا استاذنا".





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يشار أن الفنان أحمد السعدنى، طالب جمهوره من قبل على السوشيال ميديا، بضرورة البقاء في المنزل، للوقاية من فيروس كورونا القاتل، موضحا أن هناك فئة تضطر إلى النزول إلى العمل من أجل كسب قوت يومها، مشيرا لابد لهم أخذ كل الاحتياطات اللازمة لمنع العدوى.

وقال الفنان أحمد السعدنى، خلال فيديو عبر حسابه بموقع إنستجرام :"حسيت أنه من الواجب على وعلى أحد عنده متابعين على السوشيال.. لو قال كلام ولو واحد حتى نفذه أو استفاد بيه يبقى عمل شيء كويس.. أنا بطلب من الجميع أننا نلتزم بيتنا ده شيء كويس.. اللي مضطر ينزل لظروف أكل العيش والشغل والمعيشة يأخد كل الاحتياطات اللازمة.. وربنا يرفع عنا البلاء والوباء ويحفظ مصر".

يشار أن الفنان أحمد صلاح السعدنى اعتذر عن المشاركة في بطولة مسلسل "لعبة النسيان" مع الفنانة دينا الشربينى والمأخوذ عن فورمات إيطالي ويكتب له السيناريو والحوار تامر حبيب ويخرجه هاني خليفة، والمقرر عرضه في شهر رمضان المقبل.