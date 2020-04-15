شكرا لقرائتكم خبر عن حضن أخوات.. جايمي لورنت ينشر صورة من كواليس مسلسل La Casa De Papel والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك الممثل الإسباني جايمي لورنت، صاحب شخصية "دنفر" في مسلسل الجريمة الشهير La Casa De Papel، صورة له مع الممثلة بيليين كويستا، التي جسدت شخصية شقيقته في الموسم الأخير الذي عرض عبر شبكة قنوات نتفليكس.

ونشر لورنت الصورة التي احتضن فيها كويستا، عبر حسابه الشخصي بموقع الصور إنستجرام، والتي تأتي بعد معرفته لتحولها جنسياً في الأحداث.

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وفى سياق متصل، حصل المسلسل الإسباني الشهير La Casa De Papelعلى المركز الأول في تصنيف أكثر المسلسلات مشاهدة خلال عام 2019، وفقاً للتقرير البياني الذي أصدرته الشبكة الأمريكية نتفليكس، في بريطانيا.

وشمل التقرير البياني الذي أصدرته الشبكة الأمريكية، المواسم الثلاثة التي عرضتها نتفليكس للمسلسل الحائز على تقييم 8.5 عبر موقع IMDB، والذي تم تصنيفه كأكثر عمل درامي تم مشاهدته بناءً على عدد المشاهدات لأول دقيقتين من الحلقة خلال أول 28 يوما من عرضه عبر الشبكة.