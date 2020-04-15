شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على نصيحة الشيخ الشعراوى لحسن يوسف بعد اعتزاله.. فى ذكرى ميلاده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحل اليوم ذكرى ميلاد إمام الدعاة الشيخ محمد متولى الشعراوى، والذى يعد أحد العلامات فى تفسير القرآن الكريم فى العصر الحديث، حيث عمل على تفسير القرآن الكريم بطرق مبسطة وعامية، مما جعله يستطيع الوصول لشريحة أكبر من المسلمين فى العالم.



الفنان حسن يوسف

فى عام 2003، قدم الفنان الكبير حسن يوسف، جسد شخصية الشيخ الشعراوى فى مسلسل "إمام الدعاة"، والذى كان من إنتاج قطاع الإنتاج بالتليفزيون المصرى.

أحد اللقاءات القديمة للفنان حسن يوسف، التى تعود لأكثر من 10 سنوات، تحدث عن نصيحة الشيخ الشعراوى له وعلاقته له ، قائلا، "بعد اعتزالى كنت أتحدث مع الشيخ الشعراوى، وقلت له أننى اشتريت قطعة أرض وسأقوم بزراعتها، فسألنى، "هل انت فلاح"، فقلت له، "ولا اعرف الفاس بيعمل ايه"، قالى "يبقى هتخسر، وقد كان، فالأموال التى وضعتها فى المشروع عادت لى ناقصة 7 آلاف جنيه"



حسن يوسف فى لقاء مع التليفزيون المصرى

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وتابع يوسف، "بعدها فتحت مكتبة، قالى الشغلانة ديه ليها سرها، خليك فى شغلتك، وزى ما علمت الشباب إزاى يركبوا عربية بورت ويعاكسوا البنات فى فيلم التلميذة، علم الشباب يقول كلمة طيبة ويلتزم، مش لازم تكون حاجة دينية .. ممكن تكون حاجة اجتماعية وبها قيم، لترد على مدرسة المشاغبين التى جعلت الشباب يتحدثون بطريقة غير لائقة مع أباءهم"

وأردف، "الشيخ الشعراوى بحديثه معى لفت نظرى إلى هذه النوعية من الأعمال، ولما توثقت العلاقة بيننا، ولازمته، كنت "خدام من خدامينه" .

واستطرد، "حينما توفى الشيخ الشعراوى فوجئت أن التليفزيون المصرى وقتها ينتج مسلسل أم كلثوم، فشعرت بالغيرة على الشيخ الشعراوى، طبعا أم كلثوم مطربة عظيمة لا يختلف عليها اثنان، ازاى بلدى تعمل مسلسل عن أم كلثوم وانا ماعملش مسلسل عن سيدى، ومن هنا بدأت أتحرك لتقديم شخصية الشيخ الشعراوى، وكأن الله أراد أن تخرج حياة هذا الرجل إلى النور، لأن البعض لم يكن يعلم الكثير عن حياته سوى دروس يوم الجمعة"