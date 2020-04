شكرا لقرائتكم خبر عن بقائمة جديدة..نجوم ينضموا لليدي جاجا بحفل ONE WORLD أبرزهم ديون وسويفت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انضم عدد كبير من نجوم الغناء للنجمة العالمية ليدي جاجا بحفلها الذي سيقام في 18 أبريل الجاري و يحمل اسم " One World: Together At Home concert " وهو الحدث الفني الضخم الذي سيقام لدعم العاملين في مجال الرعاية الصحية في الخطوط الأمامية لمواجهه فيروس كورونا الذي تفشي في العالم كله .

تايلور سويفت

و ضمت قائمة النجوم المشاركين بالحدث كل من تايلور سويفت و سيلين ديون و جنيفر لوبيز كل منهن من منزلها بسبب الحجر المنزلي .

جينفر لوبيز

وقد اٌعلن فيما قبل عن بعض النجوم المشاركين بالحفل و هم اندريا بوتشيلي و كاميلا كابيلو و جون ليجاند و ليزو و شون مندس و ايلي جولدينج و غيرهم .

وسيقدم هذا الحدث الضخم ثلاثة من أشهر المذيعين العالمين، وهم جيمي فالون وجيمي كيميل وستيفن كولبير.

يذكر أن حصلت قناة BBC One على حقوق البث التلفزيوني الأول في المملكة المتحدة للحدث الفني الضخم " One World: Together at Home " الذي تبهر العالم من خلاله النجمة العالمية ليدي جاجا بالتعاون مع Global Citizen ومنظمة الصحة العالمية و يقام في 18 أبريل الجاري، و هو الحدث الذي يدعم العاملين في مجال الرعاية الصحية و الذين يواجهون خطر فيروس كورونا " COVID-19 " الذي يهدد العالم الآن .