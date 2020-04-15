شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة الموسيقيين تشيد برجال الشرطة وتنعي الشهيد الحوفي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدرت نقابة الموسيقيين بيان أشادات فيه بدور رجال الشرطة وقالت فيه "تشيد نقابة المهن الموسيقية بدور رجال الشرطة المصرية ودرع أمنها الداخلي في مواجهة الصعاب والتحديات التي يمر بها الوطن من إرهاب أسود لايراعي حرمات الأديان والمقدسات السماوية ولا حتي محنة الوباء التي يمر بها الوطن".

وأضاف البيان "وتندد وتستنكر ماقام به هذا الإرهاب أمس الثلاثاء بمنطقة الٱميرية بالقاهرة في محاولة يائسة وشيطانية للنيل من أمن مصر وقد تصدي لهم أبطال الشرطة المصرية ونحتسب المقدم محمد فوزي الحوفي شهيدا عند الله والذي استشهد أثناء اقتحام وكر الإرهاب وتصفية عناصره عن آخرهم".

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واستكمل البيان "يشيد الفنان هاني شاكر بالدور الأمني لوزارة الداخلية التي تحرس أمن وسلامة الوطن رغم ماتبذله في هذا الوقت العصيب لما تمر به البلاد من وباء كورونا المستجد، وتحية لأبطال مصر علي كل المستويات".