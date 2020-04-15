شكرا لقرائتكم خبر عن جيمك فى بيتك.. رامى أمام فى تحدى جديد بالتدريب بأدوات المنزل.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك المخرج رامي أمام، متابعيه، بتحدى جديد قائم على التدريب داخل المنزل واستغلال أدوات المنزل بدلاً من الجيم، فى ظل الفترة الحالية التى يعيشها الكثيرين بالبقاء داخل منازلهم لعدم الإصابة بفيروس كورونا.

ونشر المخرج رامي أمام، مقطع فيديو له عبر حسابه الشخصي بموقع انستجرام، وهو يقوم بالتدريب داخل منزله، ويطالب متبابعيه بمشاركته ببعض الأفكار لاستخدام أدوات المنزل في التدريب لتعويض قرار غلق صالات الجيم، وقال "چيمك في بيتك" فكرة الكابتن هلال ????والحقيقة عجبتني جدا ????????????????ودي حتبقي التحدي الجديد مني لكل الفانز ???????????????? وبالذات السيدات اللي كانوا بيبعتولي تحدي الأكل ????????علشان ببساطة محدش يتلكك انه معندوش أدوات رياضية ????وان شاء الله التحدي مكمل لحد اخر رمضان ????مستني افكار حضراتكم".

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وحذر المخرج رامى إمام، منذ أيام من صفحة مزيفة على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، تنتحل شخصيته، فيما يبتز القائمون عليها المتابعين ويطلبون منهم أموال ومطالب غير أخلاقية مقابل توفير فرص تمثيل وهمية، حيث يدعى الشخص الذى يدير الصفحة أنه رامى إمام، وأنه يستعد لإخراج فيلم ويحتاج لوجوه جديدة.



المخرج رامى امام

وظهر رامى إمام، فى مقطع فيديو للتحذير من هذه الصفحة الزائقة، وقال: "مساء الفل على حضراتكم يارب كلكم تكونو بألف خير وصحة وسعادة.. الـ"fake account page" اللى هى باسمى يا جماعة على "فيس بوك".. أنا بشكر كل الناس اللى بقالهم فترة بيبعتولى رسائل بيستفسروا فيها وبيسألونى إذا كانت دى صفحتى ولا لاء"، وأضاف: "وبشكر كل الناس من حضراتكم اللى قالولى احنا أكيد عارفين إنها مش صفحتك لأن احنا عارفينك كويس وشكرًا جزيلًا يا جماعة على الثقة الغالية دى".