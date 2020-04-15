شكرا لقرائتكم خبر عن "ليا فيها " لؤي يطرح سابع أغانى ألبومه الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرح المطرب لؤى سابع أغانى ألبومه الجديد، بعنوان "ليا فيها " بينما يحمل الألبوم اسم "على خيرة الله" الذى تطرح أغنياته تباعا خلال هذه الفترة، والأغنية من كلمات جمال الخولى، وألحان تامر على، وتوزيع أحمد عادل.

وكان لؤي قد طرح من قبل ست أغنيات من الألبوم هى "الليلة سهرانين" من كلمات محمد مصطفى مالك وعمرو المصرى وألحان محمود أنور وتوزيع محمد شفيق، و"ضقت صبرا" من كلمات محمد البدرى وألحان أحمد البرازيلى وتوزيع إلهامى دهيمة و"بأذينى" من كلمات احمد معتز وألحان اسلام رفعت وتوزيع موسيقى الهامى دهيمة و"باراشوت" من كلمات احمد معتز وألحان اسلام رفعت وتوزيع موسيقى أحمد عادل و"ركنت المشاعر" من كلمات رمضان محمد وألحان أحمد مصطفى وتوزيع موسيقى محمود صبرى و"على خيرة الله" كلمات امير طعيمة وألحان محمد غريب وتوزيع أسامة سامى .

وتقول كلمات أغنية "ليا فيها".. ليا فيها حتى ولا كان ماليش، بس ليها طول ما انا عايش حاعيش، حتى لو مش راجعه ليا، برضه يفضل ليها فيا هى هى حبى ليها ماينتهيش، ليا فيها حتى ولا كان ماليش.

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المطرب لؤى يعود بألبومه الغنائى الجديد، بعد غياب سنوات عن الساحة الغنائية، وتعاون فى الالبوم مع العديد من الشعراء والملحنين والموزعين، أبرزهم محمد البدرى، وأحمد البرازيلى، وأمير طعيمة، وغريب، ومحمود أنور، وعمر والمصرى، وإلهامى دهيمة، وأدهم دهيمة، وغيرهما.