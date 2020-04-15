شكرا لقرائتكم خبر عن أنجلينا جولي تندد بالعنف المنزلي في فترة العزل الصحي وتطلق حملة "نحب بعضنا البعض" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت بعض التقارير والإحصائيات، عن ارتفاع معدلات الطلاق والعنف المنزلي في الأيام الأخيرة الماضية، وتزامنًا مع فرض الحجر الصحي المنزلي بقاء الناس داخل منازلهم، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وهو ما ساهم بشكل كبير في قضاء أكبر وقت بين الأزواج والعائلات ما تسبب في كثرة المشاكل والاعتداءات.



أنجلينا جولي

وفي ظهور جديد للنجمة العالمية أنجلينا جولي، مع الدكتورة بورك هاريس المبعوث الخاص بالأمم المتحدة لشئون اللاجئين، في مكالمة فيديو، نددت بارتفاع مؤشرات العنف المنزلي في تلك الفترة، قائلة: "أعتقد أنه من المهم أن يعرف الناس ذلك، بأنه يجب علينا أن نحب بعضنا البعض، ومساعدة بعضنا البعض في تلك الفترة"، مضيفة: "أتمنى ان يتواصل الناس مع بعضهما البعض وأن يولون اهتمام أكبر بتلك الأزمة ويجلسون للحديث وليس للاعتداء والضرب".

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وسلطت الممثلة العالمية صاحبة الـ 44 عاماً، الضوء على الاعتداء المنزلي الذي يعاني منه الأطفال بشكل كبير بسبب توقف المدارس وتطبيق نظام التعليم عن بعض وبقاءهم داخل المنزل لمدة أكثر ما يساعد على نشوب مشاكل بشكل أكبر.



أنجلينا جولي

وتشارك جولي في بطولة فيلم Eternals المقرر عرضه يوم 12 فبراير من العام المقبل 2021 وهو يضم في بطولته ريتشارد مادن، وكوميل نانجاني، وسلمى حايك، ولورين ريدلوف، وبريان تايري هنري، وليا ماكهو، ودون لي تشان.

فيلم The Eternals تستند أحداثه حول الكتاب الهزلى لـ جاك كيربي الذى صدر عام 1976 ، ودارت أحداثه من ملايين السنين فى الماضى، عندما قامت الكائنات الكونية المعروفة باسم السماوات بتجربة وراثية على البشر لإنشاء أفراد يتمتعون بالقدرة الفائقة والمعروفين باسم الأيتيرنالز، وسرعان ما تتوالى الأحداث بحروب أبدية بين الآلهة قبل مغادرة الأرض لاستكشاف النجوم.