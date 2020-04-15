شكرا لقرائتكم خبر عن هيدي كرم تشعل السوشيال ميديا بغناءها "تحيا مصر" بلغة الإشارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت الفنانة هيدي كرم، متابعيها عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، بمقطع فيديو جديد لها، عبر تطبيق "تيك توك"، غنت خلال الفيديو أغنية "تحيا مصر" للفنان أحمد جمال، بلغة الإشارة، وأشعلت هيدى كرم السوشيال ميديا بالفيديو حيث وصل إلى 300 ألف مشاهدة، وحاز الفيديو على إعجاب المدونين على منصات السوشيال ميديا المختلفة، مؤكدين أنه أحلى فيديو عبر تيك توك.

وكانت الفنانة هيدي كرم انضمت إلى تطبيق "تيك توك"، مثل غيرها من النجوم والنجمات فى الفن والرياضة، الذين انضموا إلى التطبيق خلال الأيام الماضية، لشغل وقت فراغهم فى العزل المنزلى الذى تفرضه إجراءات الوقاية من فيروس كورونا.

ونشرت هيدي أول فيديو لها عبر حسابها على موقع إنستجرام، وظهرت فيه وهي ترقص علي مهرجان "عود البطل" لحسن شاكوش وعمر كمال، بصحبة شقيقتها، وعلقت على الفيديو: "أول فيديو على تيك توك.. كارثة".

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واحتفلت الفنانة هيدى كرم منذ عدة أيام بعيد ميلاد شقيقتها الصغرى "مايان"، بمجموعة صور من طفولتهما، معلقة عليها عبر حسابها على إنستجرام: "عيد ميلاد سعيد لأختى الصغيرة اللطيفة أتمنى أن تحقق كل ما تريده وتستحقه.. أتمنى أن تعيشى بسلام وفرح كل يوم بحياتك وتصلى دائمًا إلى أهدافك.. بارك الله فيكى حبيبتى وبارك حبك.. أحبك بلا نهاية.. يا أحلى واحدة جابها برج الحوت".

وشاركت هيدى كرم فى مسلسل "كلبش 3"، من تأليف باهر دويدار، إخراج بيتر ميمى، إنتاج شركة سينرجى، وبطولة أمير كرارة، أحمد عبد العزيز، هشام سليم، يسرا اللوزى، هالة فاخر، أحمد العوضى، عمر الشناوى، إسلام جمال، أميرة العايدى، أحمد إمام، محمد على رزق، أمانى كمال، ناصر سيف، وعدد آخر من الفنانين، كما شاركت مع الفنان حسن الرداد فى مسلسل "الزوجة 18".