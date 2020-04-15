شكرا لقرائتكم خبر عن كيف أصبحت إيما واتسون أفضل تلميذة فى مدرسة هاري بوتر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمكنت النجمة ايما واتسون الصغيرة في السن من تحقيق نجومية أكبر بكثير من سنها، وأصبحت بامتياز أفضل تلميذة في مدرسة هاري بوتر، اسم السلسلة الشهيرة للأجزاء التي حملت نفس الاسم وشاركت فيها كواحدة من أبطالها.

ايما واتسون لم تكتفي كأقرانها بما أحدثوه من نجاح كبير في سلسلة هاري بوتر، ولكنها تفوقت علي نفسها واستطاعت ان تختار أدوارها بعناية حتي وصلت لما وصلت إليه من نجومية وشعبية كبيرة من خلال تلك الأدوار التالية والتي نستعرضها بمناسبة وصول واتسون لسن الثلاثين.

نوح مع راسل كرو

شاركت النجمة ذو الثلاثين عاما مع النجم راسل كرو خلال فيلم "نوح" حيث لعبت في الفيلم دورمهم خلال أحداث العمل الذى حاول التعرض لقصة النبي نوح، وأثار ضجة كبيرة في العالم أثناء طرحه في دور العرض صاحبها تحقيقه إيرادات عالية.

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The Circle

أحد أبرز أفلامها التي شاركت فيها النجمة إيما واتسون، حيث شاركت في الفيلم مع النجم الشهير توم هانكس، وحقق الثنائي نجاحاً كبيراً في أحداث العمل الذي تم طرحه عام 2017.

الجميلة والوحش

واحد من أبرز أفلامها التي قامت ببطولتها، حيث حققت بدورها خلال أحداث العمل نجاحاً كبيراً، كان له أصداء كبيرة في عالم هوليود بفضل الإيرادات الذي حققها الفيلم، بالإضافة إلي ثناء قطاع كبير علي النجمة الشابة التي تمكنت في الفيلم من إثبات موهبتها الكبيرة.