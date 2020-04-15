شكرا لقرائتكم خبر عن هشام ماجد يظهر فى فيديو جديد عبر تيك توك.. آه يا كتفى يا ضهرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك الفنان هشام ماجد، متابعيه، بمقطع فيديو جديد له من تطبيق تيك تيوك للفيديوهات، وهو يسخر من إحدي الفيديوهات المتداولة، داخل منزله أثناء قضائه فترة العزل الصحي المنزلي تنفيذاً للإجراءات الاحترازية لمواجهة تفشي فيروس كورونا.

ونشر ماجد مقطع الفيديو الجديد له عبر حسابه الشخصي بموقع انستجرام، وسرعان ما حصد الكثير من التعليقات الساخرة من قبل الفنانين والمشاهير، منهم الفنان كريم محمود عبد العزيز، والفنانة أيتن عامر.

ويجسد الفنان هشام ماجد شخصية طبيب طوارئ خلال أحداث فيلم "تسليم أهالي"، للنجمة دنيا سمير غانم، حيث يقع ماجد فى العديد من المواقف مع احدى العصابات فى إطار كوميدى أكشن، على أن يتم طرحه بشكل مبدئى إما فى موسم عيد الفطر أو عيد الأضحى هذا العام وإن كان الخيار الثانى هو الأقرب حيث اتجاه صناع العمل، حيث يتواصل التصوير حالياً على قدم وساق.

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فيلم "تسليم أهالي" يسجل البطولة المطلقة الأولى فى السينما للنجمة دنيا سمير غانم بعدما قدمت أكثر من بطولة فى الدراما التليفزيونية على مدار السنوات الأخيرة، ويشاركها بطولة الفيلم هشام ماجد وبيومى فؤاد ودلال عبد العزيز ومحمد أوتاكا على أن يظهر عدد من النجوم كضيوف شرف منهم سمير غانم وايمى سمير غانم ولوسى وآخرين، وتأليف شريف نجيب وإخراج خالد الحلفاوى.

يذكرأن آخر أعمال شيكو وهشام ماجد فى الدراما مسلسل "خلصانة بشياكة" الذى عرض فى شهر رمضان من عام 2017، من بطولة أحمد مكى، أوس أوس، ويزو، إنعام سالوسة، بيومى فؤاد، انتصار، ملك قورة، وآخرين، إخراج هشام فتحى.