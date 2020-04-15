شكرا لقرائتكم خبر عن بعد هجوم أسرة أسامة أنور عكاشة..عفاف شعيب تكشف حقيقة الشهد والدموع 3 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت الفنانة القديرة عفاف شعيب حقيقة تقديم جزء ثالث من مسلسل "الشهد والدموع"، بعد 35 عاما من الجزء الثاني له، والذي سبق وحقق نجاحاً كبيراً أثناء طرحه علي شاشة التليفزيون المصري آنذاك، خاصة بعد إعلان أسرة الراحل أسامة أنور عكاشة رفضهم تقديم جزء ثالث من المسلسل مؤخراً حيث كتبت نجلة الكاتب الكبير علي السوشيال ميديا أنهم يرفضون تماماً تكرار مأساة ليالي الحلمية حينما تم العمل علي جزء جديد منها بعد وفاة الوالد.

الفنانة القديرة عفاف شعيب ردت من خلال تصريحات صحفية لـ الخليج 365 بتأكيدها في البداية علي احترامها الشديد للمؤلف أسامة أنور عكاشة، ووصفته بأنه هرم من أهرامات الدراما المصرية الذي كان أحد أعمدتها طوال حياته، كما شددت علي أنها تكن كل الإحترام لأسرة الكاتب الكبير، مؤكدة في الوقت ذاته احترامها لوجهة نظرهم تماماً وخوفهم علي أعمال والدهم العظيمة بقولها : "من حق أسرة أسامة أنور عكاشة الرفض أو الموافقة، ولكن حقيقة الأمر أننا منذ فترة نعمل علي مسلسل جديد إمتداد لأحداث الجزأين السابقين من "الشهد والدموع" يكتبه المؤلف سليمان زياد، وما أن علمت أسرة الكاتب أسامة أنور عكاشة حتي رحبوا وطلبوا عرض الحلقات عليهم، وهو ما حصل بالفعل بعرض الحلقات علي بناته ثم اقترحوا ضرورة مشاركة مؤلف آخر معه، وهو ما قابله بالرفض تماماً خاصة أنه تعب في البناء الأساسي للمسلسل، ولا يقبل مشاركة من أحد له".

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ثم استكملت الفنانة عفاف شعيب بقولها : "بعد ذلك اتفقنا علي تغيير اسم المسلسل، خاصة أنه يتضمن اختلافات كبيرة عن الشهد والدموع بسبب الفارق الزمني الذى يصل لـ 35 عاما تغيرت فيها الأحداث عما كان قبل ذلك، واقترح تغيير العمل بما يبتعد عن "الشهد والدموع" تماماً، خاصة أنه واحد من تلامذة الكاتب أسامة أنور عكاشة ولا يحب أن يغضب أسرته".