جيمس جن: طرح The Suicide Squad و Guardians of the Galaxy فى موعدهما

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المخرج الأمريكى جيمس جن، مخرج الجزء الثالث من فيلم "Guardians of the Galaxy"، جنبا إلى فيلم "The Suicide Squad"، أن كلا العملين لن يتم تأجيل موعد طرحهما، بسبب إغلاق دور العرض حول العالم، بسبب فيروس كورونا، وأكد على أن فيلم "Suicide Squad" سيصل دور العرض فى 6 أغسطس 2021. وقال جن "في الوقت الحالي، لا يوجد سبب لتأجيل طرح فيلم " The Suicide Squad"، ولقد كنا محظوظين لأننا استطاعنا أن نؤهل أنفسنا على العمل من المنزل، بداية من بدء إيقاف التجمعات والعمل على صناعة الأفلام، فتمكنا من استمرار العمل على الفيلم من منازلنا". وأضاف جن " أعمل أنا ومونتير فيلم The Suicide Squad من منازلنا لنتمكن من الاستفادة بهذا الوقت، ولكن إلى الان لم يتم الانتهاء سواء من العمل نفسه، أو من الفيديو الترويجى للفيلم". وكان قد أعلن المخرج "جيمس جن" عن أبطال عمله الجديد The Suicide Squad، المقرر طرحه فى دور العرض السينمائية يوم 6 أغسطس من عام 2021، حيث كشف عن الأسماء من خلال نشر صورة على حسابه الرسمي على موقع التغريدات تويتر. وأكد "جن" أن الفيلم سيقوم ببطولته مارجوت روبي وجويل كيننامان وفيولا ديفيس اللاتى ستعيدان الأدوار التي لعبوها في فيلم DC " Suicide Squad" الذى طرح عام 2016، وسينضم إليهم فريق الممثلين الجدد وهم تيكا وايتيتي وبيتر كابالدي وإدريس إلبا وجون سينا ​​وستورم ريد وبيت دافيدسون وديفيد داستالمشيان ودانييلا ميلشيور. Advertisements



