شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة مصممة الجرافيك بـ شركة ديزنى آن سوليفان عمر 91 عاما بسبب كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توفيت مصممة الرسوم المتحركة بـ شركة ديزنى، آن سوليفان، بسبب مضاعفات فيروس كورونا، وذلك عن عمر يناهز الـ 91 عاما، الاثنين الماضى، 13 أبريل، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع " metro"، اشتهر بعمله على كلاسيكيات ديزني مثل The Lion King و The Little Mermaid و Lilo & Stitch، وذلك قبل أن تتقاعد في أوائل القرن الحادي والعشرين.

كانت مصصمة الجرافيك مقيمة في منشأة Motion Picture Home في وودلاند هيلز، حيث ثبتت إيجابية 13 من المقيمين الآخرين لفيروس كورونا، وتعد سوليفان هى الشخص الثالث في المنزل التى تموت بسبب المرض، وذلك من بين الأشخاص الـ 13، يتم علاج 10 في المنشأة بينما تم نقل الثلاثة الآخرين إلى المستشفى، وكان قد تم تشخيص ثمانية موظفين في مؤسسة MPHF بـ Covid-19.

Advertisements

وصرح بوب بيتشر رئيس MPTF ومديرها التنفيذي: "كانت آن سوليفان أمرأة موهوبة ومرنة بشكل ملحوظ ، حيث طاردت حلمها فى الحياة بـ كاليفورنيا، وعملت بـ شركة والت ديزني ونجحت بشدة، هذة الشابة من فارجو، داكوتا الشمالية، اتبعت خطوات شقيقتها هيلين إلى كاليفورنيا، وبعد أن درست في مركز الفنون في باسادينا، حصلت على وظيفة في والت ديزني بـ قسم الرسوم المتحركة في أوائل الخمسينيات".

واستكمل بيتشر حديثه قائلا "وبعد توقف العمل بدأت آن عائلة مكونة من أربعة أطفال، في عام 1973، شقت طريقها مرة أخرى إلى العمل، في البداية في Filmation Hanna Barbera، ولكن كل ما أرادت القيام به هو العمل في استوديوهات والت ديزني، وقد فعلت ذلك".

وواصل بيتشر:" لا يسعك إلا أن تقع في حب ضحكتها"، وقالت القسيس دينا كوبرستوك: "لقد كانت أفضل ضحكة من أي شخص، حيث أن آن لم تضحك بصوت فقط، عندما كانت تضحك، كان جسمها كله يرتجف ويضيء بفرح، وكانت معدية لكل شخص في الغرفة".