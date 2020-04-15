شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد بوسترات وبروموهات مسلسلات قناة ON فى رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرحت قناة ON البوسترات والبروموهات الدعائية لمسلسلاتها التى تعاقدت على عرضها فى شهر رمضان المقبل، حيث تعرض القناة فى الشهر الكريم 5 أعمال، اثنين يعرضها بشكل حصرى على شاشتها وهما "الاختيار" و"النهاية"، و ثلاثة للعرض بالتزامن مع قنوات أخرى وهم "عمر ودياب"، و"فرصة تانية" و"رجالة البيت".

مسلسل الاختيار" بطولة أمير كرارة، أحمد العوضى، دينا فؤاد، سارة عادل، وعدد من ضيوف الشرف على رأسهم آسر ياسين، محمد إمام، كريم محمود عبد العزيز، ماجد المصرى، محمد رجب، صلاح عبد الله، ، اياد نصار، احمد وفيق، كريم عبد الخالق، وتأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمى وإنتاج شركة سينرجى، ويتناول العمل حياة أحمد صابر المنسي - قائد الكتيبة 103 صاعقة - الذي استشهد في كمين "مربع البرث"، بمدينة رفح المصرية عام 2017.



الاختيار

مسلسل "النهاية" بطولة يوسف الشريف، وعمرو عبد الجليل وأحمد وفيق، وناهد السباعى، وسهر الصايغ، ومحمود الليثى، وباسل الزارو، وعبد الرحيم حسن، وذكى فطين عبد الوهاب، ومحمد جمعة، وحسام داغر، وعمر الشناوى، والعمل فكرة يوسف الشريف وسيناريو وحوار عمرو سمير عاطف وإخراج ياسر سامى وإنتاج شركة سينرجى وتدور أحداثه فى اطار خيال علمى فى عام 2120.



النهاية

مسلسل "رجالة البيت" بطولة أحمد فهمى، وأكرم حسنى، وويزو، وبيومى فؤاد، ولطفى لبيب، وعارفة عبد الرسول، واسماعيل أحمد الجندى وعدد من ضيوف الشرف منهم أيتن عامر، والعمل تأليف أيمن وتار وإخراج أحمد الجندى وإنتاج شركة سينرجى وتدور أحداثه فى حلقات منفصلة متصلة التي تناسب طبيعة الأعمال الكوميدية.



رجالة البيت

مسلسل "فرصة تانية" بطولة ياسمين صبرى، دياب، أيتن عامر، هبة مجدى، أحمد مجدى، ادوارد، محمود البزاوى، هبة عبد الغنى، سارة الشامى، أحمد الشامى، نهال عنبر، عمرالشناوى، محمد جمعة وتميم عبده ، وهو فكرة ومعالجة درامية محمد سيد بشير وتأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج مرقس عادل وإنتاج شركة سينرجى وتدور أحداثه فى اطار اجتماعى رومانسى.



فرصة تانية

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مسلسل "عمرو دياب" بطولة على ربيع ومصطفى خاطر، ومحمد محمود، ونهال عنبر، ومحسن منصور وضيوف الشرف صلاح عبد الله وويزو وأحمد فتحى والمذيعة يسرا مصطفى، تأليف فاروق هاشم ومصطفى عمر وإخراج معتز التونى وإنتاج شركة سينرجى وتدور أحداثه فى حلقات منفصلة متصلة حول شابين عاطلين متورطين في إمضاء إيصالات أمانة ويبحثان عن وظيفة لسداد الديون.