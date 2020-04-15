شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو سعد يعلن انتهاء تجهيز مقابر عائلته للمحتاجين من الأطقم الطبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن النجم عمرو سعد انتهاء وتجهيز المدافن الخاصة بعائلته، واضعا إياها تحت أمر الأطقم الطبية، حيث كتب على صفحته الرسمية بموقع الفيس بوك :"بسم الله الرحمن الرحيم : هلْ جزاءُ الِإحْسَانِ اِلاّ الإحْسَان ُ فَبِأَي ّ آلاءِ رَبكُما تُكَذِبانً، بحمد الله انتهينا من تجهيز المدافن الخاصة بالعائلة لاستقبال المحتاجين من الأطقم الطبية".

واضاف :" هؤلاء أصحاب الفضل والذين أحسنوا ومازالوا يحسنون بكل مهنية وحب وضمير إلينا فهم خط الدفاع الرحيم للإنسانية".

وأرفق المنشور برقم خاص وهو 00201006954435 وده رقم لتطبيق الواتساب فقط للتواصل مع الحالات إن شاء الله والترتيب، موجها الشكر لطبيبات وأطباء مصر والفرق الطبية المعاونة، ووجه أيضا الشكر لوالدته وأفراد أسرته.

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كان عمرو سعد قد دعم الفريق الطبى فى مصر لمواجهة فيروس كورونا المستجد، بتوفير الملابس الطبية الوقائية لحمايتهم، وذلك لمائة شخص، مؤكدا على أن مصر ستعبر الأزمة بوقفنا بجوار بعضنا البعض.

ونشر عمرو سعد فيديو له عبر حسابه على إنستجرام، يوضح فيه أن يدعم الفريق الطبى بالتبرع لتوفير الملابس الطبية لـ100 شخص، وعلق :"مع كل الحب والتقدير لكل فريق طبى وطنى وشجاع .. دعوة لدعم حماية الجيش الأبيض".