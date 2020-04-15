شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى حجاج يتعاون مع ملاك عادل فى أغنية جديدة بعنوان "لازم أتعاقب" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الشاعر الغنائى ملاك عادل، إن أغنية مصطفى حجاج الجديدة التى تحمل اسم "لازم أتعاقب"، هي من كلماته وألحان مصطفى حجاج، ولم يستقر على موزع حتى الآن، ومن المقرر أن يتم تسجليها بعد أزمة كورونا.

وأضاف ملاك لـ"الخليج 365" أن الأغنية تحمل طابع دراما حزين، وتقول كلماتها أنا كان لازم أتعاقب عشان راكب..فى قارب ماشيه عكس الموج..ومهما اتأزمت بيا حلال فيا عشان اصلًا مشيت معوج.

من ناحية أخرى أحيا حجاج مؤخرا حفلا غنائيا أون لاين، لتشجيع المواطنين على البقاء فى المنزل للقضاء على فيروس كورونا، قدم أحدث أغنياته فى الحفل وبموسيقى جديدة.

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وطرح المطرب مصطفى حجاج مؤخرا أغنيته الأخيرة بعنوان "نصيبى وقسمتى"، عبر القناة الرسمية للشركة المنتجة على موقع "يوتيوب"، وهى أغنية ضمن أغانى ألبومه "هتزهزه"، والأغنية من كلمات وألحان عزيز الشافعى، وتوزيع موسيقى وسام عبد المنعم، وهندسة صوت هانى محروس.

تقول كلمات الأغنية: "نصيبى وقسمتى الحلوة ونور عيني.. فى بحر عيونك الحلوه تدوب عيني.. انا لو اجبلك الدنيا على كفى ولا يكفى غرامى وشوقى وحنيني.. نصيبى وقسمتى الحلوه ونور عيني.. فى بحر عيونك الحلوه تدوب عينى.

يذكر أن مصطفى حجاج يتعاون فى ألبومه الجديد مع عدد كبير من الشعراء والملحنين عزيز الشافعى وجمال الخولى وعنتر هلال، صابر كمال، مدين، ومحمد يحيى وبلال سرور، أحمد مصطفى، محمدي، أمير محروس، أحمد إبراهيم، توما، وسام عبد المنعم وأسامة عبد الهادى.